Siêu mẫu Hà Anh bật mí '6 bí quyết gắn kết trái tim tan vỡ', CĐM khen ngợi hết lời

Mới đây, trên trang cá nhân, Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ, việc yêu và nhận lại kết cục là trái tim tan vỡ là trường hợp mà ai cũng có thể gặp phải. Cô cũng hiểu rằng khi bị tổn thương vì yêu, nhiều người nghĩ rằng mọi thứ sụp đổ, chẳng thiết sống hay ăn uống, thấy cuộc đời chẳng còn điều gì ý nghĩa nữa.



Hà Anh bật mí những cách để hàn gắn trái tim tan vỡ

Tuy nhiên, người đẹp mong muốn khi gặp bất kì chuyện buồn nào, mọi người hãy cố gắng vượt qua để cân bằng cuộc sống. Bởi hơn hết, chìm đắm trong nỗi buồn đó chỉ khiến bản thân ta cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi.

Dưới đây là 6 cách Hà Anh đưa ra để giúp những người thất tình hàn gắn lại trái tim tan vỡ.

1. Hãy nhắc nhở bản thân mình: "Mình không đơn độc"

Nhớ không, không ai là ngoại lệ cả, dù bạn có là siêu sao hay tỉ phú. Chúng ta có hợp, ắt sẽ có tan. Tan vì nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Phần lớn, chúng ta không thể làm chủ được những tình huống này. Vậy nên hãy thôi dằn vặt chính mình: "Giá như mình không thế này, thì có thể mọi việc sẽ khác" hay tự hoài nghi chính bản thân mình "liệu tôi xấu xí, kém cỏi, không xứng đáng được thương yêu?".

Hãy nhớ, dù bạn có là siêu mẫu, hoa hậu, vận động viên thể thao cừ khôi… thì bạn cũng không phải là ngoại lệ đối với trái tim tan vỡ. Vì vậy, hãy đừng trách móc, than thân, hoài nghi nữa. Hãy nói với chính bản thân mình "I will be okay!" (Tôi sẽ ổn thôi!).

2. Hãy tắm nước nóng

Vâng, nghe thì hơi buồn cười đó! Nhưng quả thật vậy, bạn đã ủ rũ nhiều ngày. Quần áo bạn xộc xệch, đầu tóc bù xù, cơ thể rệu rã.

Bạn đã khóc đủ rồi! Hãy đứng dậy, rũ bỏ lớp quần áo nhầu nhĩ, chỉ mình bạn, bước vào phòng tắm và hoà mình vào dòng nước.

Hãy bước ra, thật thơm tho dịu ngọt. Hãy thoa cho mình chút kem dưỡng da, xịt chút nước hoa, ngắm nhìn mình trong gương và nói: "Tôi là một người tốt và tôi xứng đáng được yêu thương".



Tắm nước nóng là 1 cách vô cùng hiệu quả mà Hà Anh đưa ra

3. Tắt ngay mớ nhạc ủ rũ về những mối tình tan vỡ

Nào là "Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy nhau" hay "Giờ này em ở đâu, có biết anh đang nhớ thương?"...

Tắt! Tắt và tắt cái mớ thê lương ủ rũ. Đừng hoài phí cả ngày của mình viết những dòng thê lương trên Facebook và post những bản nhạc tình ca sầu não để mong người đó sẽ đọc và hiểu được lòng mình!

Để làm cái quái gì cơ chứ? Nếu anh ta/cô ta ngu ngốc đến mức để bạn vuột khỏi cuộc đời họ thì hãy đi hẳn đi...

4. Hãy vứt hết, trả hết các vật dụng liên quan đến họ, gợi nhớ đến kỷ niệm 2 người. Xóa hết ảnh, thư, tất cả!

Nhiều người hay tiếc nuối kỷ niệm, rằng là dù sao nó cũng thuộc về quá khứ của mình! Phải, mọi quá khứ đều làm nên chúng ta, kể cả tốt và xấu. Hãy biết trân trọng nó, nhưng đừng mắc kẹt trong nó.

Một bức ảnh hai người ôm nhau dưới chân cầu ánh sao, giữ làm gì cơ chứ? Chúng ta như một chiếc máy tính. Lưu cữu nhiều những điều cũ kỹ, sẽ làm chúng ta chậm chạp, quá tải. Tôi thường xuyên xoá, unload những thứ cũ kỹ. Để dành sức lực, tâm hồn, năng lượng để chúng ta có thể hoàn toàn làm mới trái tim mình, và yêu một lần nữa.

5. Hãy mỉm cười, hãy biết làm đẹp, hãy làm cho mình bận rộn với những công việc mới để bản thân mình không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện sầu não.

Hào hứng với tương lai là thứ năng lượng bạn cần. Những người bạn nhạy cảm, không đánh giá bạn, luôn ở bên là những người bạn cần. Tình yêu thương, ủng hộ của gia đình là năng lượng là điều bạn cần.

Còn lại, không có điều gì là có ý nghĩa hơn nữa. Ngày mai sẽ là một ngày mới! Hãy nhớ "Một cánh cửa đóng vào, một (nhiều) cánh cửa khác sẽ mở ra. Hạnh phúc đang chờ bạn ở phía trước, vì bạn thực sự xứng đáng!



Luôn mỉm cười trân trọng bản thân

6. Hãy cởi mở mình với mối quan hệ mới, không nhất thiết là tình yêu!

Đâu phải lúc nào cũng cần phải yêu ngay lập tức. Hãy tìm cho mình ai đó khiến mình có thể mỉm cười, cười thật to, làm mình cảm thấy xinh đẹp, quyến rũ, và thật đặc biệt!

Nếu một người không làm bạn cảm thấy mọi điều trên. Tại sao từ chối mình sự quan tâm của nhiều người, và mỗi, có thể làm bạn cảm thấy một hoặc nhiều điều kể trên.

Đừng cảm thấy tội lỗi, hãy cho phép mình vui vẻ, hạnh phúc, bởi cuộc sống quá ngắn ngủi và bạn xứng đáng được hạnh phúc!".