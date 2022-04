Sơn Tùng MTP báo tin vui lớn sau nhiều ngày 'nhá hàng', nhưng CĐM lại đặc biệt chú điều này

Sau ồn ào về tình ái giữa Thiều Bảo Trâm, Hải Tú. Mới đây, Sơn Tùng đã quyết định ra mắt MV sau thời gian "nhá hàng" liên tục.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ: "Còn mấy tiếng nữa là THERE’S

Nghe tui nói này… Nhớ … Đặt lời nhắc ngay để không bỏ lỡ khoảnh khắc xem công chiếu M/V THERE'S NO ONE AT ALL cùng tuii vào 20:00 tối nay nhaaaaa".



Bài đăng thông báo ra MV vào 20 giờ tối này của Sơn Tùng

Tuy nhiên, thông báo này của Sơn Tùng cũng không thu hút sự chú ý của CĐM. Nếu như trước đây, mỗi lần ra mắt MV fan của giọng ca "Em của ngày hôm qua" sẽ thi nhau chúc mừng. Thì này, nhiều người lại chỉ chú ý đến hình ảnh khoe thân của nam ca sĩ, thậm chí còn chẳng thèm đọc bài viết của Sơn Tùng.

"Trời không đọc dòng cap luôn, chỉ nhìn Sơn Tùng thôi, anh mặc áo vào đi".

"Đề nghị anh mặc áo vào, em chỉ chú ý ảnh thôi, quên luôn dòng cap".

"Không nhờ là hôm nay anh ra MV luôn".

"Đốt mắt qua, mặc áo vào đi".



CĐM lại chỉ chú ý đến bức ảnh này chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện ra MV của nam ca sĩ

Trước đó, khi tung ra teaser "There's no one att all", Sơn Tùng M-TP không còn tạo nên những con số đáng kinh ngạc như trước đây, thậm chí là thụt lùi về các chỉ số. Cư dân mạng rỉ tai nhau cho rằng Sơn Tùng M-TP đã "hết thời".

Cụ thể, sau 24 giờ ra mắt, đoạn clip quảng bá MV (teaser) "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP có hơn 676.000 lượt xem và trên 87.000 lượt thích. Với các giọng ca bình thường, những con số này đã khá ấn tượng nhưng so với Sơn Tùng M-TP thì là thất bại.



Những MV gần đây của Sơn Tùng đều có lượt nghe giảm hẳn

Kết quả teaser "There's no one at all" kém xa loạt sản phẩm gần đây của Sơn Tùng M-TP. Trước đó, teaser "Có chắc yêu là đây" vươn lên đến top 2 trending, "Hãy trao cho anh" và "Chạy ngay đi" thậm chí đã chiếm lĩnh vị trí cao nhất trên tab thịnh hành.

Cả 3 teaser này đều đua top trending rất nhanh, chỉ trong 1 ngày ra mắt đã có thể thiết lập vị trí cao nhất. Trong đó, teaser "Chúng ta của hiện tại" dù chiếm vị trí thứ 7 trên top trending với hàng triệu lượt xem nhưng đã là một bước lùi không hề nhỏ với Sơn Tùng thời điểm ấy.



Nhiều người đồn đoán Sơn Tùng đã "hết thời"

Có thể thấy, những ồn ào tình ái của nam ca sĩ anh hưởng khá lớn đến sự nghiệp của Sơn Tùng. Mong rằng thời gian này, giọng ca "Lạc trôi" sẽ tập trung vào sự nghệp ca hát để lấy lại "ánh hào quang" như trước kia.