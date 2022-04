Công an TP.HCM cấp báo: Bà Phương Hằng 'tội chồng tội', thêm nhiều tình tiết đặc biệt nghiêm trọng

Thời gian vừa qua, cái tên bà Nguyễn Phương Hằng được dư luận đặc biệt quan tâm, khi liên tục livestream vu khống, đe dọa người khác vô căn cứ. Vì vậy, sau thời gian điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với bà Nguyễn Phương Hằng.



Bà Phương Hằng bị điều tra vì lợi dụng quyền tự do dân chủ vu khống, bịa đặt về người khác

Bên cạnh đó, mới đây Công an TP. HCM cũng thông tin thêm về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng được mọi người xôn xao bàn tán

Theo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gửi văn bản thông báo đến nhà báo Hàn Ni về việc nhập đơn tố giác tội phạm của bà Hàn Ni tố bị can Nguyễn Phương Hằng vào vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” để điều tra chung.



Nhập đơn của nhà báo Hàn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, nhà báo Hàn Ni từng đệ đơn tố cáo bà Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xúc phạm lợi ích của cá nhân, và đe dọa giết người.



Nhà báo Hàn Ni

Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát Điều tra CA TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, xác minh 11 kênh YouTube có dấu hiệu đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng. Những kênh này bao gồm: "Bánh mì đây", "Lang thang đường phố", "Chuyện đời thường", "Trúc Ngân Vlog", "Lý lắc Vlog", "Check In Sài Gòn", "Tiến Vlog", "Tuấn Kiệt PC", "Tý chuột TV", "Trai đồng bằng", "Sơn xàm TV".



Chủ kênh 'Lang thang đường phố" đã được mới lên làm việc vì liên quan đến bà Phương Hằng

Trong danh sách này, đại diện kênh "Lang thang đường phố" đã được cơ quan chức năng triệu tập lên làm việc. Trong quá trình điều tra tất cả những người trực tiếp tiếp tay, cung cấp tài liệu, đạo diễn kịch bản truyền thông, tham gia tại các buổi livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Hằng sẽ được cơ quan điều tra làm rõ động cơ, vai trò, mục đích... để xử lý theo quy định của pháp luật.