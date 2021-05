Bị nói là 'giữ của' vì không bán đất để chữa bệnh, Giang Còi mong CĐM đừng buông lời 'nghiệt ngã'

Mới đây, nghệ sĩ Trà My người bạn diễn, người em đồng nghiệp thân thiết của Giang Còi bất ngờ thông tin về việc anh đã nhập viện cách đây 3 ngày do bệnh có diễn tiến xấu. Nữ diễn viên cho biết, lần này bệnh tình của nghệ sĩ Giang Còi nặng lên do trước đó anh dứt khoát không đến bệnh viện để điều trị.

Nhiều nghệ sĩ với mong muốn động viên tinh thần và quyên góp hỗ trợ phần nào cho anh có kinh phí chữa bệnh. Tuy nhiên do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trở lại nên ý định này chưa thể thực hiện được.

Bên cạnh những lời động viên, an ủi lại có nhiều người thắc mắc về việc nghệ sĩ Giang Còi có mảnh đất rộng hơn 10.000m2 ở ngoài ô sao không bán để chữa bệnh, phải chẳng 'tiếc của' không bán?. Trước những lời băn khoăn của dư luận con gái nghệ sĩ hài đã phải lên tiếng giải thích.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của nghệ sĩ Giang Còi cũng đăng tải nguyên văn lời chia sẻ của con gái nói về mảnh đất 10.000m2 trong bài phỏng vấn hôm qua. Nghệ sĩ mong muốn khán giả đừng buông những lời nghiệt ngã về mình.

“Khu nhà vườn đó chính xác là mảnh đất ruộng. Gia đình tôi không thể bán được vì nhiều lý do về giấy tờ và thủ tục chứ không phải là không muốn bán! Ba bị bệnh như vậy chúng tôi cũng lo lắng và sốt ruột nhưng hoàn cảnh nhà thật sự khó khăn nên buộc phải kêu gọi mọi người giúp đỡ. Tôi mong mọi người hãy động viên ba thay vì dành những lời cay nghiệt".

Nghệ sĩ Quang Tèo cũng khẳng định mảnh đất của Giang Còi không có giá trị lớn như mọi người nghĩ.

"Tôi nghĩ khu đất 10.000m2 không có giá trị quá lớn như mọi người đồn đoán vậy đâu. Miệng đời rất phức tạp, đôi khi nghệ sĩ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Giang 'còi' sống như thế nào, anh em chúng tôi đều hiểu. Ngày xưa Giang 'còi' đóng những vai nông dân chân chất, giản dị như thế nào, ngoài đời anh ấy cũng vậy. Tính bạn tôi hòa đồng, thân thiện và dễ mến nên mọi người quý, khi biết tin ai cũng muốn giúp đỡ chút viện phí cho gia đình", Quang Tèo bộc bạch.

Mặc dù bị bệnh hiểm nghèo, Giang Còi chọn cho mình lói sống bình dị, trong cuộc sống hàng ngày anh luôn luôn tạo sự vui vẻ, là người vui tính, chân tình, anh được bạn bè hàng xóm quý mến.