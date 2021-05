'Người tình bí ẩn' tuyên bố: Muốn được làm chính thất, yêu thương Hoài Linh đến hết cuộc đời!

Những ngày vừa qua, danh hài Hoài Linh liên tục vướng vào lùm xùm với bà Phương Hằng. Tuy nhiên, nam danh hài vẫn giữ im lặng trước những lời thách thức của vợ ông Dũng lò vôi.

Tuy nhiên, mới đây danh ca một thời Hà My bất ngờ nhận là vợ chưa được công khai của Hoài Linh và lên tiếng thay nam danh hài.

Hà My 'Người tình bí ẩn' của Hoài Linh

'Đã đến hôm nay rồi thì phải lên tiếng cho dù anh, người em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận, việc em làm và em quyết định đưa ra những lời anh nói, những lời anh tâm sự trực tiếp với em trong những ngày qua', Hà My phân trần trong status đăng trên facebook cá nhân.

Nữ ca sĩ quyết định sẽ livestream để nói ra tất cả những điều mình muốn nhắn gửi tới nam danh hài. Cô cho hay: "Dù anh có còn xem em là vợ nữa hay không như anh đã từng kêu trong suốt thời gian âm thầm không công khai chuyện tình cảm, hoặc em có bị đánh sập Facebook đi nữa, em vẫn tôn trọng và ủng hộ việc làm của chị Hằng. Anh muốn biết em sẽ nói gì thì trưa mai anh hãy vào nghe em nói anh nhé, người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh".

Thậm chí còn thay mặt Hoài Linh để nói chuyện với bà Phương Hằng

Song đến thời điểm này, nữ ca sĩ vẫn chưa có động thái tiếp theo. Cô nói lý do: "Bây giờ có người chơi trò bẩn nha quý vị, nếu My không phát được trực tiếp thì My sẽ quay clip đăng lên sau, mong mọi người thông cảm. Vì My vô trực tiếp bên Facebook báo rằng có người đã truy cập và lạm dụng bài đăng. Quý vị cứ yên tâm, rồi cái gì thật vẫn là thật, My sẽ quay clip và nhờ người đăng tin".

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn đăng tải hình ảnh thân mật cùng NS Hoài Linh để tăng tính xác thực cho những điều mình đưa ra.

Có thể thấy mối quan hệ của Hoài Linh và danh ca Hà My vô cùng thân thiết. Lục lại bài phỏng vấn của Hà My cô từng tuyên bố sẽ yêu Hoài Linh đến hết cuộc đời, thậm chí sẽ viết một bản nhạc về cuộc tình của cô và nam danh hài.

"Tôi đã dự định thực hiện điều này từ lâu rồi nhưng đến nay vẫn chưa làm được vì nhạc sĩ hứa viết nhạc cho tôi lâu quá chẳng thấy xong (cười). Tôi quyết phải có một bài hát để đời, một tác phẩm “đo ni đóng giày” cho tôi. Chính vì vậy, tôi đã đặt nhạc sĩ ấy viết một bài về chuyện tình của tôi và anh Hoài Linh. Tôi nghĩ, việc chưa thể dừng nghiệp ca hát chắc là do tôi còn vương vấn điều này.

Tôi lấy người ấy làm động lực để vượt qua những khó khăn, suy sụp và chứng trầm cảm. Nói thẳng ra là anh Hoài Linh chứ không ai khác.

Hà My muốn dành cả cuộc đời bên Hoài Linh

Một người đã chùn bước, dường như đã buông bỏ hết mọi thứ và thậm chí là có ý định “đi” luôn vẫn có thể đứng dậy được để thi 3 cuộc thi trong một năm, cố gắng tập luyện từ ngày này sang tháng nọ cũng chỉ vì anh Linh mà thôi.

Tôi không muốn anh ấy phải thất vọng về mình, không muốn anh thấy tôi yếu đuối, bi lụy. Ngày xưa, anh ấy mê giọng hát của tôi và bây giờ, tôi chỉ mong giữ được những điều đẹp đẽ nhất". Hà My chia sẻ.

Bên cạnh đó, nữ danh ca còn khẳng định sẽ dù ở quá khứ hay hiện tại, cô vẫn giữ tình cảm nguyên vẹn dành cho Hoài Linh.

"Tới giờ này, tôi vẫn còn yêu anh Linh rất nhiều. Tôi nghĩ tôi mắc nợ anh tình cảm. Đó là định mệnh, là số phận của tôi rồi.

Tôi biết còn yêu anh thì tôi là người khổ nhưng lý trí của tôi lại không thắng được con tim. Có thể tôi mắc nợ anh nhưng anh lại không nợ tôi nên cả hai chẳng có duyên phận với nhau.

Hà My chia sẻ về Hoài Linh muốn làm vợ danh hài

Bây giờ, dù đang làm gì tôi cũng thấy hình ảnh anh Linh quanh quẩn trong đầu mình. Anh ngồi làm việc bên bàn máy vi tính, tôi mang nước cho anh. Người khác sẽ bảo rằng tôi hoang tưởng nhưng tôi thật sự nghiêm túc.

Bản thân tôi trước giờ rất bản lĩnh, bao khó khăn, gian nan vẫn tự mình vượt qua. Tôi tự tin không gì có thể đánh gục được mình, trừ anh Linh, chỉ có anh mới đủ sức khiến tôi suy sụp.

Tôi muốn được sống cuộc sống lứa đôi với anh Hoài Linh và làm nghề nghiêm túc, cống hiến bằng cả cái tâm và tài năng nghệ thuật của mình.

Tôi muốn được làm vợ anh Linh, chỉ thế thôi".