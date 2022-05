Bị truyền thông quốc tế 'bơ đẹp', Hương Giang lên tiếng khẳng định bản thân vẫn 'hót hòn họt'

Cách đây vài ngày, Lý Nhã Kỳ đã góp mặt tại thảm đỏ của Liên Hoan Phim Canes. Tuy nhiên, loạt ảnh sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người bất ngờ dù có rất nhiều phóng viên có mặt tại đó nhưng đã "ngoảng mặt làm ngơ" khi nữ diễn viên sải bước trên thảm đỏ.

Và ngày hôm nay Hương Giang là nhân vật tiếp theo bị truyền thông quốc tế "bơ đẹp". Mặc dù diện một chiếc váy trắng bằng lụa tuyết vô cùng thanh lịch và quyến rũ để sản bước trên thảm đỏ danh giá nhất hành tình thì nàng hậu của chúng ta vẫn không lọt vào mặt xanh của cánh phóng viên.



Tuy nhiên, sau đó tên trang cá nhân, Hương Giang đã nhanh chóng lên tiếng giải thích về việc bị "bơ" tại thảm đỏ. Theo đó, người đẹp cho biết việc phóng viên Quốc Tế không chụp ảnh là do họ không biết Hương Giang là ai, dù có chụp ảnh thì cũng khó có thể lấy được những bức photo đã chụp.

"Khi phóng viên Quốc Tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu khi photo của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Tất cả hình ảnh của sự xuất hiện phụ thuộc vào… hên xui".

Bên cạnh đó, Hương Giang cũng cho biết bản thân cô rất vui khi được Getty Image đăng tải 3 bức ảnh ở thảm đỏ, cho thấy vị thế của người đẹp vẫn "hót hòn họt".

"Nhưng rất may mắn ngoài hình ảnh dàn cast chính của bộ phim Stars At Noon, Getty Image đã ưu ái đăng tải 3 tấm hình của Giang trên thảm đỏ, cuối cùng cũng có hình ảnh xinh xẻo gửi tặng khán giả thân yêu của Giang.

Cũng còn rất nhiều phóng viên khác chụp nữa nhưng thú thật là không biết lấy ở đâu mọi người ạ.

Đây sẽ là trải nghiệm thú vị của mình và ekip dù khá là vất vả, kỉ niệm Cannes 2022".



Có thể nói, dù không phải là khách mời chính thức, song cô làm người hâm mộ lẫn các tín đồ thời trang tự hài và hài lòng vì màn xuất hiện quá đỗi sang trọng và đẳng cấp. Chiếc váy lụa vừa vặt, mái tóc búi cao cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng đã để lại một hình ảnh khó phai trong lòng công chúng.

Trước đó, Hương Giang cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân bày tỏ sự lo lắng khi xuất hiện tại thảm đỏ, Hương Giang viết: "Tối nay Giang sẽ xuất hiện trên thảm đỏ Liên Hoan Phim Cannes trong sự kiện ra mắt bộ phim The Stars At Noon với tư cách là khách mời của đối tác kinh doanh chứ không phải với tư cách Nghệ sĩ Quốc Tế của Ban Tổ Chức Cannes, chính vì thế Giang chỉ xuất hiện với tâm thế trải nghiệm và có hẹn nói chuyện với một vài nhà sản xuất về việc sản xuất chương trình thực tế sắp tới nên Giang hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều về lần xuất hiện này, đó chính là lý do vì sao Giang không thông báo trước".

Hương Giang cũng bày tỏ sự lo lắng: "Giang biết rất nhiều fans của Giang đang chờ đợi Giang sẽ xuất hiện như thế nào thì Giang sẽ cố gắng hết sức hy vọng là có thể có những hình ảnh đẹp để gửi đến mọi người nhưng không dám hứa trước vì bản thân mình không nằm trong danh sách các ngôi sao Quốc Tế khách mời của Ban tổ chức nên mình không rõ phóng viên ở đó họ sẽ đón nhận mình như thế nào, hy vọng sẽ có hình ảnh đẹp để gửi tới cho mọi người nhé ạ".