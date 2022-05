Được biết tới như một nhà thiết kế (NTK) có tiếng, giàu sang, không vướng bận bất kỳ điều gì, Đỗ Mạnh Cường còn được nhắc đến với tính cách cực kì khó tính, cũng như ầm ĩ với những lần lời qua tiếng lại trong giới. Tuy nhiên, khi trở về với mái ấm của mình, Đỗ Mạnh Cường - nhà thiết kế khó tính của cả showbiz Việt lại có một gương mặt hoàn toàn khác.



Đỗ Mạnh Cường hiện nhận nuôi 9 người con

Trên trang cá nhân, có thể thấy Đỗ Mạnh Cường liên tục đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên các con. Bên cạnh đó, anh thường dạy con phải biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau.

Mới đây, trên trang cá nhân Đỗ Mạnh Cường đã đăng tải bài viết nói về con gái My My của mình. Theo đó, anh chia sẻ mặc dù cô bé 3 tuổi nhưng đã có tính tự lập, đi chụp ảnh mẫu dù khá vất vả nhưng My My vẫn không hề kêu than hay nhõng nhẽo với ba Cường.

"Mymy là người có ý thức rất cao khi đi làm việc. Con biết mình đang đi chụp hình để có được những tấm hình đẹp nên rất cố gắng, không nhõng nhẽo, không khóc nhè, không than mệt dù phải chụp 6 bộ đồ, mỗi bộ lại phải thay Layout tóc riêng cho phù hợp.

Bố cảm thấy rất tự hào và xúc động trước sự cố gắng của 1 cô bé mới 3 tuổi, và Bố tin chắc sau này con làm gì cũng sẽ thành công vì con là 1 đứa trẻ luôn cố gắng và nỗ lực hết mình trong việc mình làm", Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.



Bài đăng của Đỗ Mạnh Cường



My My được bố Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi khi mưới 3 ngày tuổi

Có thế thấy, mỗi thiên thần nhỏ trước đó đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung đều được người bố mới tuyệt vời như Đỗ Mạnh Cường. Ai cũng cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ trước tình yêu to lớn mà Đỗ Mạnh Cường dành cho các con của mình. Anh luôn dành những lời nói yêu thương đến các bé và cố gắng để các con được sống một cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn nhất có thể. Khi được hỏi rằng bận bịu như vậy thì làm sao có thời gian để lấy vợ, anh trả lời:



Tấm lòng của Đỗ Mạnh Cường thật tuyệt vời

"Nhiều người tài năng và giỏi nhưng sinh con chưa chắc đã tài năng, mình sinh ra trong 1 gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng vẫn có thành công như hiện tại, các con mình đang nuôi hoàn toàn có thể là tài năng của đất nước nếu nuôi dạy các con tốt và các con có tố chất. Nên mình nghĩ rằng việc duy trì nòi giống chưa bao giờ quan trọng với mình".

"Điều quan trọng nhất trong việc giáo dục con cái là cha mẹ hãy sống tốt cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của bạn tuyệt vời bao nhiêu thì con cái bạn càng rút ra được nhiều năng lượng tinh thần từ bạn bấy nhiêu", NTK nói thêm.