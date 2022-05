Giữa lúc bà Phương Hằng 'án chồng án', Đàm Vĩnh Hưng cật lực tập luyện cho đêm nhạc 'khủng'

Nhắc tới Đàm Vĩnh Hưng, khán giả nhớ ngay đến chất giọng vô cùng đặc biệt, cùng với những bản trữ tình sâu lắng, ngọt ngào. Mặc dù đã hoạt động từ năm 1992 nhưng đến nay, âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng vẫn thu hút sự yêu thích của mọi người, bất kể là khán giả lớn tuổi hay trẻ tuổi. Tháng 4/2022, Đàm Vĩnh Hưng cho ra mắt ca khúc "Anh lo cho em hết" kết hợp cùng những gương mặt trẻ như rapper Ricky Star, hot TikToker Ciin... tiến công vào thị trường âm nhạc mới và nhận được nhiều sự quan tâm.

Tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm đi hát, sắp tới Đàm Vĩnh Hưng sẽ tổ chức đêm nhạc của riêng mình mang tên "The Show". Theo chia sẻ của nam ca sĩ, anh sẽ trình bày khoảng 30 ca khúc, tái hiện lại thời kỳ mới vào nghề đến khi đạt được đỉnh cao vinh quang cho đến bây giờ.

Mới đây, trên trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng đăng tải loạt ảnh hăng say tập luyện để chuẩn bị cho liveshow "khủng". Theo đó, nam ca sĩ cùng đoàn vũ đạo sẽ tập duyệt trước những ca khúc sẽ biểu diễn vào đêm "the show".



Đàm Vĩnh Hưng hăng say tập luyện trước đêm diễn "khủng"



Đây là lần đánh dấu cho sự trở lại "đường đua âm nhạc" của Mr Đàm sau những ồn ào từ thiện



Nam ca sĩ sẽ trình diễn 30 ca khúc cho đêm diễn



Nam ca sĩ tập trung hết mình cho đêm nhạc



Đàm Vĩnh Hưng

Được biết, bà Phương Hằng từng tố giác nhiều nghệ sĩ Việt "ăn chặn" tiền từ thiện như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng...Thậm chí, còn nhiều lần đặt điều, vu không những điều không đúng sự thật. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại bà Nguyễn Phương Hằng chính thức bị bắt tạm giam.

Theo báo dân trí, liên quan đến vi phạm của bà Phương Hằng livestream phát sóng xúc phạm đến nhiều người, công an tỉnh đã làm việc với các cá nhân, thu thập 53 buổi livestream và tiến hành các bước trưng cầu giám định.

Công an tỉnh Bình Dương xác định bà Phương Hằng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực đạo đức, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.



Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam 3 tháng

Trên cơ sở đó, ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương có kiến nghị với Viện kiểm sát nhân tỉnh quyết định khởi tố vụ án về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.

"Theo Điều 170 của Bộ luật hình sự những tội danh, hành vi trùng với nhau sẽ xử lý chung vụ án. Về vụ án này, Công an Bình Dương đã có văn bản thống nhất, trao đổi với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và báo cáo Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo hướng chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xử lý theo quy định pháp luật", Đại tá Trần Văn Chính thông tin.