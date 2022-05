Hot Tiktoker Trương Quốc Anh dấn thân vào công cuộc 'giải cứu' Diễm My, nhắn nhủ điều quan trọng

Tối ngày 16/5 cả MXH xôn xao khi Công an Long An chính thức ra thông báo truy tìm Diễm My. Cụ thể, ai phát hiện Võ Thị Diễm My có thông tin như trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết.

Theo cơ quan điều tra, lý do thông báo này là vì Công an tỉnh có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My.



Công an Long An gửi thông báo để truy tìm Võ Thị Diễm My

Ngay sau khi có thông báo, trên trang cá nhân của Hot Tiktoker Trương Quốc Anh đã đăng tải bài viết thu hút sự chú ý của CĐM. Cụ thể, Trương Quốc Anh mong muốn nếu ai biết tin gì về Diễm My thì báo về đồn Công an Long An để phối hợp điều tra.

"Hòa trong không khí hân hoan, hồ hởi, phấn khởi của toàn thể người dân tỉnh Long An khi bà Cao Thị Cúc vừa bị Cơ quan ANĐT khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 12/5 để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân - thì hôm nay Cơ quan chức năng tỉnh chính thức ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Diễm My có khoảng thời gian rất dài được cư dân mạng lập kèo giải cứu nhưng vẫn không thành. Nay em chính thức được cơ quan chức năng gọi tên.

Do vậy, Diễm My hiện đang ở đâu vui lòng về đồn ngay, hoặc ai phát hiện Võ Thị Diễm My thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An để phối hợp giải quyết".



Bài đăng của Hot Tiktoker Trương Quốc Anh

Bên cạnh đó, Trương Quốc Anh cũng để lại SĐT của bản thân nếu Diễm My muốn liên hệ, anh sẽ giúp mọi thủ tục để trình diện cơ quan chức năng:

"Hoặc cháu Diễm My àh, cháu có thể trực tiếp liên hệ với chú Quốc Anh, để được hướng dẫn tận tình mọi thủ tục ra trình diện cơ quan chức năng. SĐT của chú ghim ở trên trang Page nhá".



Trương Quốc Anh nhắn nhủ Diễm My có thể liên hệ với mình để làm thủ tục trình diện Công an

Trước đó, cuối năm 2019, một nhóm người đã đến Tịnh thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My (trong đó có cha, mẹ của Diễm My). Theo đó, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu đã xảy ra xô xát.

Cuối năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người đại náo Tịnh thất Bồng Lai để tìm cô gái tên V.T. Diễm My (23 tuổi, ngụ TP.HCM). Cuộc "giải cứu" đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Theo chia sẻ của ông Thắng, dù đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Tùng Vân để yêu cầu được gặp con gái nhưng mong mỏi vẫn bất thành. Vì quá mong nhớ và không muốn con bị dụ dỗ theo con đường hư hỏng, ông đã đưa gia đình xuống thuyết phục ông Vân để thả con gái về.



Ông Lê Tùng Vân và nhóm người ở TT Bồng Lai từng gây náo loạn cơ quan Công an để đòi Diễm My

Ông Thắng cho biết, Diễm My từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở TP.HCM. Diễm My ngoan hiền, thông minh nên vợ chồng ông Thắng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Vì là con cả trong gia đình nên Diễm My từ nhỏ đã thay mặt cha mẹ lo toan việc gia đình, tỏ ra là một người hiểu chuyện.

Cũng theo chia sẻ của ông Thắng, từ khi Diễm My quen với một người ở Tịnh thất Bồng Lai thì tính tình bắt đầu thay đổi. Thời điểm này, không biết Diễm My nghe lời ai dụ dỗ mà nhất quyết đòi đi nước ngoài du học. Khi không thể khuyên nhủ con gái, ông Thắng tiến hành bảo lưu trường học trong nước và lo các thủ tục cho con đi du học.



Hiện tại cũng không rõ tung tích của Diễm My

Gần sát ngày bay, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, chặn mọi liên hệ với gia đình và đến ở tại Tịnh thất Bồng Lai. Sự việc khiến gia đình ông Thắng bấn loạn, vợ ông nhiều lần ngất xỉu vì thương con và đau lòng.