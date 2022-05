Mới đây, trên trang cá nhân của mình, giọng ca gốc Thái Bình đăng tải bộ ảnh vô cùng đẹp trai. Đó là sự kết hợp của áo sơ mi, quần âu trắng đã tạo nên gu thời trang "chất chơi" của Sơn Tùng khiến CĐM không khỏi trầm trồ.

Vẫn là mái tóc xoăn vừa được thay đổi trước Tết cũng là điểm cộng lớn, tôn độ đẹp trai của giọng ca Lạc Trôi. Mái tóc trẻ trung đi cùng bộ cánh hơi hướng streetstyle khiến Sơn Tùng trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 27 của mình. Có thể thấy ít khi đăng ảnh nhưng khung hình nào được ca sĩ công khai trên mạng xã hội cũng vô cùng "chất lượng", nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.



Gu thời trang vô cùng chất của Sơn Tùng khiến CĐM khen ngợi hết lời



Tạo dáng bên siêu xe G63 càng tạo nên sự thu hút



Sau cú "sốc" bị gỡ MV Sơn Tùng đã hoạt động trở lại

Sơn Tùng, nghệ danh Sơn Tùng M-TP, là một ca sĩ trẻ thành công, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, đỗ thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, được thanh thiếu niên ái mộ, có tới gần 10 triệu tài khoản (9,91 triệu tài khoản tính tới 4/5/2022) đăng ký theo dõi kênh chính thức của Sơn Tùng trên mạng xã hội YouTube.

Cách đây không lâu, Sơn Tùng M-TP đã phát hành MV ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp mang tên "There's no one at all". MV "There's no one at all" lập tức gây ra nhiều phản ứng trái chiều khi xuất hiện những phân cảnh nhân vật chính do Sơn Tùng hoá thân bị đuổi bắt, đánh đập,...bị cả xã hội quay lưng. Tuy nhiên, gây tranh cãi nhiều nhất là cảnh cuối cùng của MV khi nhân vật chính giải quyết bế tắc cuộc đời mình bằng cách gieo mình khỏi toà nhà. Không ít người đã giật mình khi Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận về MV "There's no one at all" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) và các đơn vị liên quan xem xét kỹ lưỡng, xử lý việc tài khoản youtube Sơn Tùng M-TP Official đăng tải bản ghi âm, ghi hình “There's no one at all”.

Sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình “There's no one at all” mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.