Như đã đưa tin, ngày 12/5/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Theo Vietnamnet, Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hoà, đã điều tra, thu thập chứng cứ trong suốt thời gian dài, đến nay mới bắt đầu xử lý. Theo nguồn tin, 3 bị can bị khởi tố cùng ông Lê Tùng Vân là Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995), đều là con của ông với những người phụ nữ khác nhau.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Long An lại cho biết, những thông tin được đăng tải về việc 3 bị can đang bị tạm giam khai nhận là con ruột ông Lê Tùng Vân là chưa chính xác.



'Tịnh thất Bồng Lai' bị bắt và khởi tố

Hôm nay, ngày 27/5, Lê Thanh Nhị Nguyên là người thứ 6 tại "Tịnh thất Bồng Lai" cũng chính thức bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, do đã cùng nhiều người kéo đến trụ sở Công an huyện Đức Hòa “đòi” Võ Thị Diễm My (cô gái bỏ nhà đến tịnh thất Bồng Lai – cơ sở thờ tự của bà Cao Thị Cúc để tu). Nguyên là bị can thứ 6 trong vụ án.



Nhị Nguyên là người thứ 6 bị bắt tại 'Tịnh thất Bồng Lai'

Trước khi bị bắt, Lê Thanh Nhị Nguyên vẫn vui vẻ ca hát, tập luyện thể hình với mong muốn có thể 6 múi như các "anh trai" trước đó. Điều đáng bức xúc hơn cả là Lê Thanh Nhị Nguyên vẫn lợi dụng các đứa trẻ trong "Tịnh thất Bồng Lai" để quay video đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội nhằm mục đích lấy tình thương của các nhà hảo tâm.



Nhị Nguyên vẫn vui vẻ tập luyện, ca hát



Trước đó các 'giả sư' tại đây cũng có thói quen tập thể hình, hát hò

Theo báo CAND, hiện Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đang xác minh hàng loạt hồ sơ tố cáo về những sai phạm của các các nhân bị khởi tố trong “Tịnh thất Bồng Lai”. Trong đó có đơn từ gia đình của Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) yêu cầu điều tra làm rõ những tình tiết liên quan giữa cô gái này và những người trong “Tịnh thất Bồng Lai”. Ngoài ra, gia đình cũng có đơn tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My.



Công an đang truy tìm Diễm My

Ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra đã phát thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My để phục vụ công tác điều tra. Được biết từ sau vụ lùm xùm dẫn đến ẩu đả khi những người trong gia đình đến tìm Diễm My để “đòi con” ở “Tịnh thất Bồng Lai", đã 2 năm nay Diễm My dường như bặt vô âm tín.