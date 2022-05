Xót xa trước lời tâm sự của vợ cũ Vua cá Koi: 'Họ cố gắng làm mình tổn thương để nhìn mình gục ngã'

Những ngày vừa qua, đám cưới của đại gia Vua cá Koi - Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã khiến dân tình không ít lần dậy sóng. Mặc dù đã Thắng Ngô đã lên tiếng khẳng định vợ mình không phải là "tiểu tam", song nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy trước đó Hà Thanh Xuân là nhân vật khiến gia đình Vua cá Koi lục đục.



Đám cưới của Vua cá Koi và Hà Thanh Xuân gây tranh cãi

Còn nhớ vào 2 năm trước tại chương trình Siêu trí tuệ, khán giả phải rơi nước mắt trước những lời chia sẻ của vợ cũ Vua cá Koi. "Người vợ tào khang" đã cùng chồng đồng cam cộng khổ, nhiều lúc tủi thân muốn buông tay khi chồng mê cá hơn mê vợ nhưng chị Thanh Đào lúc nào cũng tự động viên mình cố gắng vì yêu mà bỏ qua tất cả.

Tuy nhiên, mới đây dân tình bất ngờ "đào" lại những lời chia sẻ của vợ cũ Vua cá Koi trước đại gia U50 kết hôn cùng vợ trẻ. Những dòng chia sẻ ẩn ý đầy tâm trạng của chị Thanh Đàovề chuyện chồng bội bạc:

"Nhưng cuộc đời thật lạ. Có những người họ còn cố ý làm những điều mà cả đời họ không bao giờ muốn ai làm cho họ nhưng họ đã nhẫn tâm làm cho mình và thậm chí cố gắng hết sức làm mình tổn thương để nhìn thấy mình gục ngã vì sự xát muối đó họ biết mình sẽ đau đớn một cách khủng khiếp thì mình sẽ phản ứng như thế nào?"- chị viết.



Chị Thanh Đào từng có những chia sẻ về người đàn ông bội bạc

Hay cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý một bài đăng của chị Thanh Đào vào tháng 6/2021. Theo đó, chị nói về 2 kiểu phụ nữ. “Người phụ nữ thông minh luôn bằng lòng với hạnh phúc mình đang có. Hạnh phúc tại tâm, tâm sáng hạnh phúc trong.

Người phụ nữ có lòng tham, cố chiếm đoạt và giăng bẫy hạnh phúc của người khác, thì mãi mãi sống trong vũng lầy tội lỗi do chính cái bẫy mình giăng”, chị Thanh Đào chia sẻ.



Từng đồng cam cộng khổ bên chồng, nhưng nhận lại là sự chia ly



Hiện tại, vợ cũ Vua cá Koi đã thay đổi, chị trọng bề ngoài hơn, yêu đời hơn

Có thể thấy, dù rất thương chị Thanh Đào, nhưng từ đây nhiều người chiêm nghiệm ra việc hi sinh, cam chịu không phải lúc nào cũng đúng. Bởi lẽ, để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc thì phải đến từ hai phía, nếu một người xây dựng, một người lại cố tình đạp đổ thì sớm muộn cái sự hi sinh của phụ nữ không đáng tý nào. Vì vậy, phụ nữ hãy biết yêu thương chính bản thân mình hơn, hi sinh là tốt nhưng hãy hi sinh cho đúng người.