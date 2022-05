Xuân Bắc nhắn nhủ 'vài gạch đầu dòng' tới HLV U23 Thái Lan: Vừa hài, vừa thâm khiến CĐM hả hê

Tối ngày 22/5, cả nước vỡ òa về chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan với tỷ số 1-0. Trong khi cả nước đều vui mừng và phấn khởi trước chiến thắng, thì không ít người lại cảm thấy bức xúc trước hành động được cho là thiếu văn hóa của HLV trưởng Thái Lan. Cụ thể, trong lúc bắt tay các vị lãnh đạo Việt nhận HCB sau trận đấu, HLV Mano Polking bị đánh giá là có thái độ hời hợt, không tôn trọng đối phương. Ông Mano Polking vừa bắt tay lãnh đạo, nhưng tay còn lại thì chống hông, đây là hành động khiến ông nhận về nhiều chỉ trích.



Thái độ của HLV trưởng U23 Thái Lan bị CĐM chỉ trích

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Xuân Bắc đã đưa ra 3 quan điểm cá nhân về hành động của HLV trưởng U23 Thái Lan. Vốn hài hước sẵn có Xuân Bắc đã tạo nên một bài viết khiến CĐM hả hê vì tính mỉa mai cực kì sâu cay.

"Cộng đồng mạng và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã quá khắt khe với HLV Đội U23 Thái Lan qua hình ảnh khi bắt tay với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Tôi muốn nói điều này: Anh ấy, cái cậu Alexandre Bốc ... Bốc gì đấy ( khó phát âm chỗ này) không phải là không biết ngoại giao vì anh ấy mang hai dòng máu thì chắc chắn anh ấy phải được giáo dục, không từ bố thì cũng từ mẹ. Nếu vì lý do nào đó mà anh ấy không được bố mẹ bảo ban thì cũng ít nhất phải từ ông bà hoặc có đôi chút ảnh hưởng văn hóa bởi 2 Quốc gia văn minh mà anh ấy mang trong người dòng mau. Cho nên chúng ta loại trừ khả năng anh ấy là ĐỒ MẤT DẠY.

Thứ 2: Anh ấy từng là cầu thủ và đang là HLV (với cái kiểu này thì nhanh thôi anh ấy cũng được " từng" là HLV) được cho là chuyên nghiệp thì anh ấy cũng đã hiểu Thắng Thua trong TT là bình thường nên ai đó nói cậu ấy QUÁ NHỤC đến mức mất kiểm soát hành vi là không phải.

Thứ 3: Cậu ấy có đủ tai để nghe, mắt vẫn tinh, mồm vẫn hét chỉ đạo và...nhổ nước bọt nên ai đó nói cậu ấy không nhận biết được người bắt tay là Lãnh đạo nước chủ nhà là do chứng PH N LIỆT GIÁN ĐOẠN TƯ DUY LOÀI NGƯỜI thì không phải", Xuân Bắc viết.



Bài đăng của Xuân Bắc

Sau đó, Xuân Bắc cũng không ngân ngại phân tích về thái độ chống nạnh của HLV trưởng Thái Lan khi bắt tay với các lãnh đạo.

"Vậy câu hỏi đặt ra là: Vì sao cậu ấy lại chống nạnh ( hoặc ít nhất là giống chống nạnh) khi bắt tay các nhà Lãnh đạo Việt Nam.

Sau khi quan sát kĩ tôi đã tìm được câu trả lời. Mọi người có thấy kết thúc trận đấu cậu ấy đã vui vẻ ném cái thẻ HLV của cậu ấy xuống đất không? Trước trận đấu, cậu ấy chắc nghe đồn ở chợ Đồng Xuân: cái thẻ đấy dây đeo là của Braril, mẫu thẻ là của Đức, bao đựng thẻ là của Thái Lan. Nếu mọi người tinh ý một chút thì sẽ thấy lúc ném thẻ mồm cậu ấy lẩm bẩm: Biết thế mình là người Việt Nam. Nhưng vấn đề ở đây là do quá hào hứng nên cậu ấy ném quá mạnh và bị tổn thương cơ chằng nách, đau quá không cử động được nữa. Đây chính là lý do cậu ấy không thể co tay để bắt tay cho đàng hoàng!.



Bài đăng của Xuân Bắc nhận cơn mưa lời khen vì chỉ trích quá thâm thúy

Còn một lý do nữa, đó là vấn đề đến từ trang phục. Mọi người có để ý khi cậu ngồi xổm trên sân không. Biết trận CK rất căng thẳng nên trước giờ bóng lăn cậu ấy chọn mặc một cái quần thật bó để máu lên não chỉ đạo cho phê. Đến lúc thua, quên mất, ngồi đánh phịch một cái. Ôi thôi !!! Xin vĩnh biệt cụ! Nó kẹp cho một phát nhất thời liệt mịa nửa người bên đối xứng. Thế nên mới có cái kiểu bắt tay phản cảm khiến mọi người chỉ trích.

Đấy, tớ đã phân tích theo góc nhìn của tớ, có thể đúng, có thể sai. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho cậu ấy - thế là do hoàn cảnh thôi!

Tóm lại: Chúc mừng SEA games 31 thành công. Chúc mừng các VĐV và cảm ơn các Quốc gia đã đến với một Việt Nam mến khách".

Dưới phần bình luận, CĐM liên tục thả like và bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Xuân Bắc. Đồng thời khen ngợi Xuân Bắc chỉ trích vừa thâm, vừa hài hước. Mặc khác nhiều người cũng cho rằng trong một trận đấu đều có thắng và thua vì vậy phải biết cách chấp nhận, không nên hành động khiếm nhã như HLV trưởng Thái Lan như vậy sẽ làm xấu đi hình ảnh nước nhà.