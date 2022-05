Công an cấp báo: Bà Cao Thị Cúc 'liên minh' với ông Lê Tùng Vân cầm đầu để lừa 'con gái nhà lành'

Thời gian vừa qua, vụ việc "Tịnh thất bồng lai" nay đổi tên là "Thiền am bên bờ vũ trụ" vẫn gây xôn xao dư luận. Mới đây, Công an tỉnh Long An đã thông tin bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu nhóm "Tịnh thất Bồng Lai" cùng với bị can Lê Tùng Vân.

Cụ thể, theo báo Thanh niên bị can Cúc đã có hành vi phạm tội khi cùng Lê Tùng Vân và nhiều người khác trong “Tịnh thất Bồng Lai” kéo đến chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Công an H.Đức Hòa để “đòi” cô gái Diễm My, tại thời điểm Công an H.Đức Hòa mời cô này về trụ sở làm việc hành chính.



Bị can Cao Thị Cúc bị bắt tạm giam

Theo đó, bị can này đã dùng những lời lẽ nhằm xuyên tạc vai trò của Công an H.Đức Hòa khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tại Công an H.Đức Hòa, bị can Cúc cho rằng những người trong “Tịnh thất Bồng Lai” có “quyền chủ quyền” đối với cô gái Diễm My. Đây là những lời lẽ sai trái, thể hiện sự cố tình không tuân thủ theo các quy định của pháp luật về hộ khẩu, hộ tịch, cũng như quyền con người. Thông qua sự cố tình đó, bị can Cúc đã mạt sát cơ quan Công an H.Đức Hòa cùng một số cán bộ, chiến sĩ công tác tại đây.

Về cô gái tên Diễm My, Công an xác định đây là cô gái có nơi cư trú TP.HCM, chứ không hề có mối quan hệ nào với 2 bị can Lê Tùng Vân và bị can Cao Thị Cúc cùng những "giả sư" trong "Tịnh thất Bồng Lai".



Công an xác định Diễm My không hề có mối quan hệ nào với "Tịnh thất Bồng Lai"

Hiện tại, cơ quan Công an Tỉnh Lòng An cũng đang tích cực điều tra các đơn tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động của một số thành viên trong “Tịnh thất Bồng Lai” đã có kết quả bước đầu.

Trước đó, liên quan đến vụ việc ở “Tịnh thất Bồng Lai”, hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”, chiều ngày 12.5, thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 1 đối tượng là Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Bà Cúc là chủ của khu đất - nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” hay là “Thiền am bên bờ vũ trụ”, bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, bố sung, sửa đổi năm 2017.



Hiện tại, bà Cao Thị Cúc bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra

Trong khi thông tin bà Cao Thị Cúc bị "xộ khám" đang được dư luận đặc biệt quan tâm, Nhị Nguyên - "tu sĩ" tại Tịnh Thất Bồng Lai gây phẫn nộ khi đăng tải đoạn clip dài gần 4 phút bày tỏ quan điểm về sự việc.

Mở đầu clip, người này tỏ thái độ bất ngờ, không hiểu lý do tại sao bà Cao Thị Cúc bị khởi tố bắt tạm giam. Chưa dừng lại ở đó, Nhị Nguyên còn lên tiếng bênh vực và cho rằng bà Cúc tuổi cao, không biết quay phim, không biết sử dụng mạng xã hội những lời nói của bà do người khác quay nhưng vẫn bị vướng vào vụ án. Cầm trên tay tờ kết luận từ cơ quan chức năng, "tu sĩ" này tỏ thái độ không đồng tình và cho biết sẽ làm việc với luật sư để làm rõ một số khúc mắc.