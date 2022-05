Thời gian vừa qua, thông tin "Tịnh thất Bồng Lai" bị bắt và khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, 3 người bị bắt tạm giam gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), cùng ngụ huyện Đức Hoà.

Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) được cho tại ngoại. Mới đây nhất, bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) cũng đã bị bắt tạm giam.



4 bị can ở "Tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố và bắt tạm giam

Vụ việc thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng xã hội, đa số bức xúc đối với các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi, và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân…, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Vietnamnet, theo nguồn tin, 3 bị can bị khởi tố cùng ông Vân đều là con của ông với những người phụ nữ khác nhau.

Trong đó, Trùng Dương là con của ông Vân và bà Cao Thị Cúc, còn Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên là con của ông Vân với người phụ nữ khác.



Các bị can khai nhận có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân là chưa chính xác

Tuy nhiên, theo báo Dân Trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, những thông tin được đăng tải về việc 3 bị can đang bị tạm giam gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương khai nhận là con ruột ông Lê Tùng Vân là chưa chính xác.

Các bị can đang bị tạm giữ này và bị can Lê Tùng Vân có dấu hiệu bất hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Thời gian qua, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ những phản ánh, tố cáo liên quan đến nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Trong đó, vấn đề các bị can đang bị tạm giam có chung huyết thống với ông Lê Tùng Vân hay không cũng đang được điều tra.



Các bị can gồm Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên không hợp tác điều tra

Chiều 16-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My để triệu tập người này về phục vụ công tác điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do bị can Lê Tùng Vân và đồng phạm thực hiện, đã bị khởi tố ngày 3-1.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo truy tìm đối với Võ Thị Diễm My (sinh năm 1999, HKTT: số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh; chỗ ở khác: số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).



Công an đang truy tìm Diễm My

Theo thông báo, ai phát hiện Võ Thị Diễm My có thông tin như trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết.