Ca sĩ Thủy Bi yêu cầu nhà trường trả lại số tiền học phí còn lại.

Những ngày vừa qua, vụ việc con gái ca sĩ Thủy Bi bị bạo lực học đường đã gây xôn xao dư luận. Sau đó, nữ ca sĩ đã livestream yêu cầu nhà trường làm rõ vụ việc để lấy lại công bằng cho con. Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều ngày làm việc, Trường Quốc tế TP.HCM đã lên tiếng nhận "một phần trách nhiệm".



Con gái Thủy Bị bị bạn học đánh

Tuy nhiên, ngay sau đó nữ ca sĩ tiếp tục livestream cho biết nhà trường xác nhận có vụ việc xảy ra, nhưng không đồng ý trích xuất camera. Trong buồi livestream tối ngày 30/5, Thủy Bi chia sẻ:"

"Nhà trường không gọi bằng hotline mà gọi bằng đầu số rất lạ. Tôi nói tôi không nhận được vì tôi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, thì nhà trường nói là nhà trường cũng có rất nhiều số điện thoại.

Tôi không hiểu tại sao từ hôm đấy đến hôm nay nhà trường có thể liên lạc với tôi bằng rất nhiều hình thức, ví dụ như tin nhắn, email hay nhà trường có thể liên lạc với bà, rất tiếc nhà trường không liên lạc bằng cách đấy mà chỉ gọi điện cho tôi. Gọi tôi không nghe giờ đi trả lời mọi người là không tìm thấy tôi”.



Ca sĩ Thủy Bi tiếp tục livestream

Vì vậy, ca sĩ Thủy Bi đã quyết định cho con thôi học tại trường, đồng thời yêu cầu nhà trường hoàn lại số tiền học phí còn lại, số tiền 600 triệu/năm tức 2 cháu là 1,2 tỷ. Đồng thời, chị cũng yêu cầu nhà trường hợp tác rút học bạ cho con chị chuyển trường một cách hợp pháp.

Kẻ thù của bà Phương Hằng bị chỉ trích vì làm từ thiện

Trên trang cá nhân, Trang Trần vẫn thường xuyên đăng tải những bài viết đầy ẩn ý nhằm "đá xéo" nữ đại gia. Điều này đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Ngoài ra, sau nhiều ồn ào, cựu người mẫu vẫn quyết tâm bỏ tiền túi ra làm từ thiện.

Trang Trần bị dân mạng chỉ trích làm màu

Bị chỉ trích làm màu khi góp tiền hỗ trợ bà con Long An xây cầu, Trang Trần gay gắt đáp trả: "Phải có để làm màu nha mấy bé ơi! An tâm cây cầu này là cây cầu đã làm dở dang từ lúc cô các cưng chưa xuất hiện. Sau này cô các cưng làm hết còn tôi đi du lịch ăn nhậu nha. Cám ơn Tiến đã chiều ý của chị để chị toàn quyền mong ước có một cây cầu giá trị tiền quá lớn so với công sức chị bỏ ra khi đóng phim Hạnh Phúc Máu".

Trước đó, cô và dược sĩ Tiến ở TP.HCM đã tài trợ gần 3 tỷ đồng để xây dựng cây cầu Tường Nguyên trên địa bàn xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. "Các cuồn cuộn con ơi. Các con rảnh đi khánh thành cầu cùng mẹ để cắn mẹ tiếp nào. Đáng lẽ khánh thành cả tháng trước nhưng mẹ bận ăn nhậu nên tháng này đi nè", Trang Trần khịa fan hâm mộ của bà Phương Hằng.

Ngọc Trinh khoe thân hình cực kìa bốc lửa hút mắt CDM

Mới đây, Ngọc Trinh vừa khoe bộ ảnh chụp dưới mưa khiến dân tình xao xuyến. Cụ thể, "nữ hoàng nội y" xuất hiện cực xinh đẹp dưới màn mưa. Cô nàng mặc chiếc áo khoét ngực sâu khoe trọn vòng 1 tròn trịa, nóng bỏng. Ngọc Trinh còn khéo léo kết hợp với chân váy da ngắn để lộ vòng eo con kiến nhỏ đến khó tin. Bộ ảnh toát lên vẻ tâm trạng của người đẹp cô đơn trên con đường ngập mưa. Thần thái của mỹ nhân Trà Vinh quả thực khiến netizen không thể nói thành lời.

Ngọc Trinh đẹp mơ màng trong bộ ảnh mới

Chiếc áo mỏng manh không che nổi đôi gò bồng đảo quyến rũ

Góc nghiêng thần thánh của Ngọc Trinh

