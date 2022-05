Tối ngày 16/5 cả showbiz chấn động khi Cát Phượng chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn. Theo tiết lộ từ Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn là người nói lời chia tay với lý do "không hợp". Nữ diễn viên thừa nhận bản thân đã không còn mặn nồng với người yêu kể từ khi xảy ra scandal với An Nguy. Cô cho rằng việc mình hời hợt đã khiến Kiều Minh Tuấn chán nản. Còn chuyện có "người thứ 3" hay không thì Cát Phượng không biết.



Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm yêu nhau

"Thực sự An Nguy với Kiều Minh Tuấn yêu nhau là có thật, tôi không đứng phía sau làm đạo diễn gì hết.

Thứ nhất, phim đó không phải tôi sản xuất. Thứ hai, tôi không tham gia diễn xuất trong bộ phim đó. Mà điều đặc biệt, nếu như tôi có là nhà sản xuất, nhà đầu tư..., thì tôi sẽ không làm những trò bỉ ổi như vậy".

u như An Nguy có đọc được những chia sẻ này của tôi, thì chị xin em nói cho chị biết những tin nhắn mà em từng đăng lên, cho rằng chị buộc em và Kiều Minh Tuấn yêu nhau để PR phim, thì những tin nhắn đó, ai là người đưa cho em? Chị rất muốn biết, đến tận bây giờ chị rất muốn biết luôn.

Cô còn nói thêm: "Điều tôi buồn nhất là An Nguy đã không liên lạc với tôi để giải quyết và tìm hiểu thực hư câu chuyện".



Cát Phượng cũng khẳng định Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau là thật

Còn nhớ vào tháng 9/2018, An Nguy và Kiều Minh Tuấn vướng nghi án "phim giả tình thật" sau loạt khoảnh khắc tình tứ khi đóng chung phim "Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con". Bên cạnh đó dân mạng tinh ý phát hiện ra, An Nguy về quê Kiều Minh Tuấn ở Vũng Tàu chơi trong dịp nghỉ lễ, trong khi đó, Cát Phượng một mình ở lại Sài Gòn, ít tương tác trên mạng xã hội cùng bạn trai. Mặt khác trên instagram, An Nguy cùng nam diễn viên "Em chưa 18" còn đăng tải những khoảnh khắc trùng hợp khiến những lời đồn càng lan rộng những ngày gần đây.



Kiều Minh Tuấn xác nhận cũng có tình cảm với An Nguy trong thời gian đóng phim

Đối diện với luồng thông tin bủa vây, bộ đôi An - Tuấn xác nhận có yêu, chỉ là chọn nhầm thời điểm công khai. Thời điểm đó, đứng trước nguy cơ "vỡ trận", nhà sản xuất phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con tuyên bố sẽ khởi kiện diễn viên vì phát ngôn ảnh hưởng tới phim. Kiều Minh Tuấn tự thú tình cảm với An Nguy "chỉ là phút say nắng", trong khi vlogger đình đám lặng lẽ sang Mỹ.

Sau đó, An Nguy nói lời xin lỗi và khẳng định Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn chưa từng kết hôn nên không có chuyện cô là "trà xanh" như nhiều người quy kết. Trong lời xin lỗi của mình, An Nguy cũng tung bằng chứng cho thấy cô chỉ là nạn nhân trong ván cờ đẩy truyền thông. Vlogger cho biết Cát Phượng chính là người đứng sau vụ việc. Thậm chí, cô khi đó còn công khai tin nhắn có liên quan tới Cát Phượng để làm bằng chứng.



An Nguy còn tiết lộ tin nhắn Cát Phượng là người đằng sau giật dây cho vụ việc này



Hiện tại An Nguy đã sang Mỹ



Cát Phượng lại tiếp tục cô đơn sau những lời hứa 'có cánh' của Kiều Minh Tuấn

Về phía Cát Phượng, cô vẫn một mực khẳng định giữa cô và Kiều Minh Tuấn hoàn toàn bình thường. Việc ít tương tác là do cả hai nhắn tin chứ không comment qua lại ở những status được đăng tải công khai. Nói về thông tin chia tay, cô khẳng định đó chỉ là tin lá cải và An Nguy không có tội, đừng nghe những lời tào lao mà trách cô ấy.

Đến thời điểm hiện tại, An Nguy đã sinh con với người tình đồng giới, cả hai có cuộc sống hạnh phúc bên Mỹ. Trong khi đó Cát Phượng lại tiếp tục hành trình cô đơn khi những lời hứa trước kia của Kiều Minh Tuấn "không cánh mà bay".