Clip Lê Dương Bảo Lâm từng 'thách thức' khách hàng lên báo công an vì bị phát hiện bán hàng giả

Ngày 3/6, cửa hàng của vợ Lê Dương Bảo Lâm bị Cục QLTT phát hiện có 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại, có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Trong đó, có số lượng nước hoa nhái hai nhãn hiệu Chanel và Gucci, hai nhãn hàng này đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phạt 52 triệu vì bán hàng giả

Theo đó, vợ Lê Dương Bảo Lâm bị xử phạt 51,25 triệu đồng nộp ngân sách, giá trị số hàng hóa buộc phải tiêu hủy là 90 triệu đồng. Ngoài ra sẽ bị đình chỉ kinh doanh trong thời gian 2 tháng.

Sau khi vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phát hiện bán nước hoa giả, dân mạng nổ ra tranh cãi, nhiều người cho rằng đã mất niềm tin khi mua hàng của giới nghệ sĩ. Thậm chí, có người còn khẳng đính khi thấy bất kì sản phẩm nào mà nghệ sĩ quảng cáo đều sẽ thẳng tay report.

Rất nhiều khách hàng từng là nạn nhân khi mua hàng giả của vợ Lê Dương Bảo Lâm

Về phía, Lê Dương Bảo Lâm sau khi vợ bị xử phạt 52 triệu vì bán hàng giả. Nam danh hài dường như rất điễm tình như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí nam diễn viên vẫn tiếp tục livestream bán hàng vào lúc chiều tối, ngay trong ngày vợ bị xử phạt.

Tuy nhiên, mới đây dân mạng bất ngờ 'đào' được đoạn clip Lê Dương Bảo Lâm vừa bán hàng, vừa 'thách thức' một khách hàng lên báo Công an: "Hàng giả em làm cái đơn, em ra thưa anh đi, em lên Công an kêu Công an bắt anh. Còn đừng vào đây mà comment là hàng giả nhé, phát mệt quá", nam danh hài nói.

Video nam danh hài thách thức khách hàng lên báo Công an vì bị phát hiện bán hàng giả

Hiện tại, đoạn clip đang thu hút sự chú ý của CĐM.

Lê Dương Bảo Lâm chính là Quán quân Cười xuyên Việt mùa đầu tiên, vượt qua nhiều vòng thi với thành tích tốt, anh đã nhận được chiến thắng thuyết phục trước đối thủ nặng ký là Mạc Văn Khoa. Chất diễn hoạt ngôn, hài hước anh từng được kỳ vọng là một cây hài có tương lai rộng mở, thậm chí còn được so sánh với nghệ sĩ Trấn Thành và Trường Giang, những người đã giúp anh nhận được nhiều đất diễn để thể hiện tài năng.

Lê Dương Bảo Lâm chính là Quán quân Cười xuyên Việt mùa đầu tiên

Bên cạnh đó Lê Dương Bảo Lâm còn được ví là “thánh livestream” khi liên tục nhận những dự án bán hàng online trên mạng xã hội, nhưng công việc này cũng mang đến cho anh nhiều sự ghét bỏ vì lối ăn nói kém duyên.