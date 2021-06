Trang Khàn chính thức 'thành tâm sám hối' không còn 'đá xéo' bà Phương Hằng chỉ lo bún đậu ế khách!

Trước đó, sau khi bà Phương Hằng ám chỉ nghệ sĩ là 'đám nghệ sĩ', thì cũng là lúc vợ ông Dũng lò vôi và Trang Trần xảy ra cuộc 'khẩu chiến' không ai chịu nhường ai. Thậm chí, bà Phương Hằng còn khẳng định gặp cựu người mẫu ở đâu sẽ táng vỡ mặt ở đó.

Trang Trần và bà Phương Hằng có cuộc đấu đá trên MXH không ai chịu nhường ai

Tuy nhiên, sau một thời gian Trang Trần dường như 'chán' việc đấu khẩu trên mạng xã hội. Cựu người mẫu bắt đầu chuyên tâm vào việc từ thiện và bán hàng, phát triển quán bún đậu trong thời buổi dịch bệnh khó khăn.

Mới đây, trên trang cá nhân Trang Trần bất ngờ đăng tải dòng tâm thư đong đầy cảm xúc để gửi tới con gái - bé Kiến Lửa. Theo đó, Trang Trần chia sẻ về việc bán bún đậu hiện nay rất khó khăn vì dịch bệnh lượng mua hàng ít. Tuy nhiên, cô sẽ cố gắng để có thể dành những điều tốt đẹp nhất đến cho con.

Trang Trần viết tâm thư gửi tới con gái và nỗi khổ tâm vì buôn bán bún đậu ế ẩm

"Bán bún đậu đông khách thì đẹp vậy. Dịch thì tang thương.

Khi tóc mẹ bạc là con lớn khôn. Ghánh bún đậu đã cho mẹ con gia đình ta có ngày hôm nay không sang giầu nhưng cũng đủ ăn.

Con sinh ra và lớn lên ở ghánh bún vất vả nên mẹ sẽ luôn dạy con tiết kiệm chắt chiu.

Điều kiện mẹ có thể cho con có tất cả những điều như bạn bè khác nhưng không vi nếu luông chiều con sẽ không trân trọng sự vất vả của mẹ. Mẹ hay đưa con ra quán để con hiểu công việc hàng ngày của mẹ là bươn trải chạy bàn phục vụ để có tiền. Có những đêm 3-4 giờ mẹ ôm con ngủ con bảo: mẹ bán bún đậu về muộn thế? Mẹ bảo: mẹ con lives bán hàng túi kính. Con yêu mẹ là câu luôn luôn con nói và thiếp đi. Những lúc con hư mải xem ti vi, ăn chậm thì roi vài phát vào mông là bình thường để con hiểu kỷ luât là hàng đầu.

Tình hình dịch bệnh kéo dài là tất cả bà con đều khổ. Dì Nhung và các cô chú ở quán vẫn xin mẹ bán mang về cho khách. Ngày thì 5 triêu, ngày thì 7 triệu hôm thì 3 triệu khổ sở vì bán không hết các cô chú ăn. Ăn bún đậu ế mấy ngày các cô chú sẽ thấy trân quý những lúc đông đúc hàng ngày. Mọi việc sẽ sớm ổn định và mẹ chỉ mong đủ kiên nhẫn để lo liệu cho các nhân viên cua mẹ ăn uống đầy đủ và cấm ra ngoài!

Đêm nay mẹ nhiều cảm xúc viết lên để nhẹ lòng", Trang Trần viết.

Trang Trần và con gái - bé Kiến Lửa

Cuối bài viết, Trang Trần nhắn gửi đến những khách hàng đặt cho sang miệng, nhưng rồi lại bùng hàng:

"Có nhiêu người rảnh điện đặt hàng xong không nhận và đã là đồ ăn thì sẽ la lỗ vốn. Xin lỗi mấy kẻ sống kiểu thất đức rằng, nếu nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi sẽ làm vơi tiền của chị thì chị mày nhận hết. Vơi tiền mà xếp nghiệp cao tầng cho mấy cưng chị an lòng. Hàng quay đầu về coi như lại có đồ cho người ve chai vé số qua lại. Nguội xíu ma vẫn là ok. Nghiệp các cưng tiếp phước chị lại may măn mua được miếng đất rẻ. Ngày qua ngày đất chỉ có lên còn hên cho các cưng dở trò khốn nạn thị hoạn nạn đến bất ngờ".

Hiện tại, Trang Trần chuyên tâm bán hàng online, đồng thời mong muốn mọi người đừng bùng hàng khi đặt bún đậu

Bài viết của Trang Trần khiến nhiều dân mạng khẳng định cô đã thực sự 'sám hối' không còn muốn 'đấu đá' với bà Phương Hằng, chỉ tập trung vào sự nghiệp bán hàng online, bán bún đậu.