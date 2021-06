Cách đâu không lâu, nữ diễn viên Anh Thư 'Về nhà đi con' bất ngờ bị lộ clip nóng trong 'bồn tắm' bên bạn trai đã gây xôn xao dư luận. Lợi dụng điều này, nhiều người đã đã spam link khắp nơi để câu view, hay thả những link đậm chất kích thích như 'xem link clip 8 phút của Anh Thư tại đây', hay 'full link clip 8 phút của Anh Thư về nhà đi con'...

Diễn viên Anh Thư - Về nhà đi con bị lộ clip nóng 8 phút

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan đăng tải hình nhr con vui chơi quang khu nhà đang sinh sống: "Chiều chiều là có hội starup (3 em bé hình 3) làm vòng hoa bán cho cư dân nha. Không biết có ra ngô khoai gì không chứ vẽ layout dữ lắm".

Ngọc Lan đăng tải hình ảnh con vui vẻ quanh khu nhà

Sau khi đăng tải, dòng trạng thái đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Đặc biệt là xuất hiện một tài khoản ảo liên tục spam link có nội dung nhạy cảm bên dưới.

Cứ tưởng, Ngọc Lan bỏ qua, song nữa diễn viên nhanh chóng đáp trả cực xắt xéo: "8 phút không coi, 15 tiếng mới coi. Clip hót không coi, clip bình thường mới coi. Bồn tắm không coi, trên cây đọt mới coi". Có thể thấy đây là pha đáp trả cực 'mặn mòi' của nữ diễn viên.

Bất ngờ bị spam 'link clip 8 phút' của diễn viên Về nhà đi con, Ngọc Lan lập tức đáp trả cực gắt

Trước đó, khi đi sự kiện Ngọc Lan bị dìm hàng. Nữ diễn viên lập tức đi than phiền và biện bạch cho bản thân khắp nơi: Một lần khác, khi đi sự kiện không may cô bị chụp ảnh dìm hàng. Ngọc Lan liền đi than phiền và biện bạch cho bản thân khắp nơi: “Thiệt ra hôm nay tại dì, dì lỡ ham lời gắn thêm cái mái nó dài quá cặp chân mày nên mặt dì nó cứ đần thối ra. Thêm cả bộ đồ hôm nay dì tự lựa nên cũng không đẹp, hôm nay không có stylist nên nông nổi vậy đó. Nhưng mà cũng được mà đâu đến nỗi. Áo đầm thì thật sự ở ngoài mặc coi cũng đẹp, cũng ốm, cũng che bắp tay lực điền mà sao chụp hình lên thì nó kỳ quá xá kỳ.”

Ngọc Lan để lại dấu ấn về những vai diễn đanh đá, chua ngoa trên màn ảnh nhỏ

Ngọc Lan là nữ diễn viên được nhiều người biết đến bởi các vai diễn đanh đá, chua ngoa trong các bộ phim dài tập. Ngoài đời, cô lại vô cùng hài hước, thường xuyên có những dòng bình luận cực 'mặn' đi vào lòng người.