Duy Phương bức xúc: Các chương trình hiện nay 'xàm', nghệ sĩ trẻ lười biếng, nhậu 3-4 sáng mới về

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Duy Phương đã khiến dân mạng xôn xao khi liên tục đăng tải những video chia sẻ về cuộc sống khó khăn. Thậm chí, Duy Phương còn công khai số tài khoản mong khán giả ủng hộ mình.

Mới đây nhất, nghệ sĩ Duy Phương nói về lý do không thể trở lại làm nghệ thuật, Duy Phương cho biết mình không được các nhà đài mời lên sân khấu. Đồng thời các nghệ sĩ lớn tuổi cũng không có cơ hội lên truyền hình nhiều nữa bởi các nghệ sĩ lứa sau đã lập thành băng nhóm, thâu tóm hết mọi thứ.

"Tôi vẫn nói với quý vị, có một nghệ sĩ rất quyền lực nắm trùm mọi chương trình bây giờ, tạo thành cả một băng nhóm sau nghệ sĩ đó.

Tôi nói băng nhóm ở đây không phải họ cấu kết gì với nhau dữ dội lắm mà là họ đã thành một hệ thống, làm ăn chung với nhau, phải có đủ những gương mặt đó, tạo thành cả một khối lớn, không ai lọt vào được.

Duy Phương tố nghệ trẻ thành lập băng nhóm, thâu tóm showbiz

Ví dụ, khi nhà đài muốn làm chương trình nào đều phải hỏi ý những ngôi sao trong chương trình đó, xem mời người này, người kia thì nghệ sĩ đó có chịu không, không đồng ý thì không được mời. Bản thân nhà đài cũng phải chiều theo áp lực của ngôi sao đó.



Bên cạnh đó, nghệ sĩ Duy Phương cũng bày tỏ sự bức xúc của mình với nhiều nghệ sĩ trẻ ngày nay. Anh nói:

"Tôi lớn tuổi, có kinh nghiệm đi diễn nên biết mà, nhiều khi 5-7 nghệ sĩ ngồi lại, tính đến nhức đầu về một chương trình còn chưa thấy ổn. Chỉ một vở kịch thôi mà không biết bao nhiêu người phải bàn bạc, góp ý rồi mới dám đưa ra công chúng.

Hồi đó chúng tôi phải tập và duyệt kĩ càng lắm mới được lên sóng, ít nhất cũng 5 buổi tập, 2 buổi duyệt là 7 ngày mới có một chương trình được phát ra, chứ không phải cứ lên nói xàm xàm là xong. Bây giờ không còn như thế nữa.

'Các nghệ sĩ trẻ bây giờ lười biếng, tối nhậu nhẹt tới 3, 4 giờ khuya, ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy thì thời gian đâu mà tập dượt cùng nhau nữa'

Tôi nói ra những điều này, anh em nghệ sĩ sẽ buồn tôi nhưng tôi chẳng màng gì hết nên tôi nói thẳng, các chương trình bây giờ xàm.

Người ta tập mất bao lâu, lên diễn còn chưa xong, huống gì bây giờ nghệ sĩ trẻ vào uống cà phê, nói vài ba câu rồi lên diễn luôn, như thế thì hay sao nổi, không là xàm thì là gì, có tập dượt gì đâu.

Các nghệ sĩ trẻ bây giờ lười biếng, tối nhậu nhẹt tới 3, 4 giờ khuya, ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy thì thời gian đâu mà tập dượt cùng nhau nữa.

Nhiều chương trình mua bản quyền quốc tế về nhưng không hợp với người Việt nên cũng thành ra xàm.

Có thể bên đó chương trình ấy phù hợp nhưng đem về Việt Nam lại không hợp, nên thành ra xàm, lố lăng. Mua bản quyền quốc tế về thì phải chắt lọc lại cho phù hợp, chứ đừng cái gì cũng bê lên sóng".

Ngoài ra, nghệ sĩ Duy Phương cũng lên tiếng về chuyện nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc. Anh nói:

"Còn về việc nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc, nói không đúng về tác dụng sản phẩm thì tôi nghĩ là do bên thương hiệu họ yêu cầu. Một số anh em nghệ sĩ nói điều không đúng, hơi quá đáng là do cuộc sống, do hợp đồng yêu cầu thôi.

Sau vụ việc này, tôi nghĩ các anh em nghệ sĩ đã được chấn chỉnh kịp thời và nhận ra rồi".

Duy Phương là một danh hài nổi tiếng vào thời kỳ sản xuất băng đĩa "Mưa bụi" thập niên 1990. Anh là một trong những nghệ sĩ hài đầu tiên của miền Nam mang hài kịch ra miền Bắc và được nhiều khán giả yêu mến qua vở "Trong nhà ngoài phố". Duy Phương còn tham gia vào các bộ phim truyền hình dài tập như "Tết Tết Tết", "Tay chơi miệt vườn",...