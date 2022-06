Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bà Phương Hằng, theo đó 3 trợ lý đắc lực, giúp sức nữ CEO Đại Nam livestream cũng được mời lên làm việc.

Ngày 22/6, sau khi bà Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng để phục vụ điều tra. Ca sĩ Vy Oanh cũng đề nghị Công an TP.HCM điều tra và xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Đặng Anh Quân cùng nhóm êkip hậu trường các buổi livestream của bà Phương Hằng gồm ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi); nhóm những cá nhân (chủ kênh YouTube) tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Hằng gồm bà Bùi Thanh Quỳnh Như (kênh Lang thang đường phố), Jimmy Huỳnh, chủ kênh YouTube Anh Nông Dân, chủ kênh YouTube Chinh Lê, Long Ngô về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vu khống, làm nhục người khác.



Theo Vietnamnet, ngày 25/6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố. Trong đó, Hà Lee và Hoàng Nhi được xem là trợ lý, giúp bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream, điều hành các kênh mạng xã hội chia sẻ những clip, các buổi livestream…

Còn ông Tân xuất hiện trong các buổi livestream của bà Hằng là MC, người dẫn dắt những câu chuyện.

Điển hình là clip ông Tân đăng tải trên kênh youtube khiến bao người bức xúc khi đặt tên: Ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển...là những chú chó, ngựa.



Theo luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh (Đoàn luật sư TP.HCM), đối với trợ lý, thư ký, khách mời cùng tham gia với bà Hằng trong các buổi livestream, nếu điều tra phát hiện có sự bàn bạc, thống nhất giữa bà Hằng và những người này về việc dùng các lời lẽ khiếm nhã, xâm phạm đời tư của người khác, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để bịa đặt, xuyên tạc, lăng mạ, loan truyền thông tin sai sự thật, cơ quan chức năng có thể xử lý hình sự về “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ luật hình sự với vai trò đồng phạm.



Như đã thông tin, ngày 24/3 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương cũng chuyển giao hồ sơ vụ án 6 cá nhân tố cáo bà Hằng để Công an TP.HCM nhập lại, điều tra.

Công an TP.HCM vừa có quyết định gia hạn tạm giam lần 1 với thời hạn 2 tháng đối với bà Hằng để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.