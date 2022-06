Những lần 'vạ miệng' của NSND Hồng Vân: 'Nối giáo cho giặc', mỉa bà Phương Hằng 'làm giàu bất chính'

NSND Hồng Vân là một nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến với những vai diễn rất hay trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, với lối dẫn hài hước, cô cũng đảm nhận làm MC của rất nhiều chương trình nổi tiếng. Tuy nhiên, không ít lần NSND Hồng Vân lại vướng phải những phát ngôn "vạ miệng" khiến hình ảnh của cô ảnh hưởng cũng không nhỏ.

Bênh học trò bị bắt vì sử dụng chất cấm

Ngày 12/6, nam diễn viên Hữu Tín bị Công an bắt vì sử dụng chất cấm tại một căn hộ tại TP.HCM. Việc nam diễn Hữu Tín bị bắt giữ vì sử dụng trái phép chất kích thích không chỉ khiến dân tình bàn luận mà nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp của anh cũng lên tiếng. Theo đó nhiều nghệ sĩ từ gạo cội đến trẻ tuổi như: NSND Hồng Vân, NSND Việt Anh, diễn viên Minh Tuyền...có những chia sẻ về sự việc này. Mong khán giả cho Hữu Tín cơ hội sửa sai.



NSND Hồng Vân và Hữu Tín



Bài đăng của NSND Hồng Vân gây tranh cãi

Trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân bà tỏ vừa giận, vừa buồn, vừa thương Hữu Tín. Nữ nghệ sĩ mong nam diễn viên sai đến đâu sửa đến đó.

"Cả đêm qua không tài nào ngủ được...vừa giận, vừa buồn, vừa thương...cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó....hãy cố gắng vì những người thân bên mình..." - NSND Hồng Vân chia sẻ.

Việc NSND Hồng Vân ẩn ý bênh vực nam diễn viên Hữu Tín đã làm dất lên làn sóng tranh cãi. Theo đó, nhiều người cho rẳng việc sử dụng ma túy là không thể tha thứ và chấp nhận được.

Nghi vấn xúc phạm khán giả

Tháng 5/2021 một scandal bất ngờ ập đến với NSND Hồng Vân. Theo đó, có một clip ghi âm được cho là giọng nói của chị với nội dung xúc phạm khán giả được tung lên mạng.

Dù chưa rõ thực hư chuyện này ra sao nhưng nữ NSND lập tức bị đám đông phẫn nộ chỉ trích, mạt sát với những lời lẽ nặng nề. Nhiều người thậm chí còn đề nghị cấm sóng chị.



Nghi vấn Hồng Vân chửi khán giả

Trước những luồng thông tin này, Hồng Vân cũng đã có những phản hồi ngay lập tức: "Đối với khán giả, tôi luôn tri ân và không bao giờ “chửi” như những thông tin đang bị quy chụp. Tôi mang ơn những khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua".

Phát ngôn 'vạ miệng' giữa thời điểm dịch bệnh

Sau những ồn ào chưa từng có trong sự nghiệp thời gian qua, NSND Hồng Vân mới đây lại khiến công chúng không khỏi xôn bởi phát ngôn nhận định sai sự việc, thiếu chính xác.

Theo đó, nữ nghệ sĩ đã mượn lời của ông xã Lê Công Tuấn Anh sáng tác để bày tỏ nỗi lòng mình trước tình hình dịch bệnh đang diễn phiến đầy phức tạp tại Sài Gòn: "Thương quá Sài Gòn đang trong cơn nguy biến. Phố xá vắng hoe, nhà cửa đóng then cài. Tối 9, 10 giờ như chẳng thấy còn ai. Hồi hộp thở chờ ngày mai lại sáng. Trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn. Loài người quá đớn đau, loài người khổ lắm rồi".



Phát ngôn của Hồng Vân gây tranh cãi

Tuy nhiên, câu thơ với hàm ý dịch bệnh bùng phát là do gặp "kiếp nạn" gây nên phản ứng dữ dội trong công chúng. Bởi thực chất đại dịch là do con người gây ra, không phải do Trời Phật giáng xuống mà nữ nghệ sĩ cầu xin. Một số bình luận khác lại khuyên Hồng Vân nên cẩn trọng trong phát ngôn, nhất là ở giai đoạn đầy nhạy cảm này.

Ẩn ý mỉa mai bà Phương Hằng "làm giàu bất chính"

Còn nhớ khoảng thời gian bà Phương Hằng đấu tố các nghệ sĩ. Bất ngờ NSND Hồng Vân bị "réo tên", chuyện là netizen vừa bắt gặp tài khoản facebook của NSND Hồng Vân và một vị đạo diễn trò chuyện qua lại. Dù không nêu tên trực tiếp song không khó để nhận ra cả hai đang nói về bà Phương Hằng.



Hồng Vân và bà Phương Hằng

Trong đó, NSND Hồng Vân bình luận: "Coi mà ngứa mắt quá chị ạ. Sổ đỏ cả cân đó chị", "Làm ăn lương thiện thì làm sao mà hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cân cả cân, hề quá".

Sau phát ngôn này, NSND Hồng Vân đã lên tiếng khẳng định bản thân không hề nhắc tới bà Phương Hằng.