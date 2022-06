'Rùng mình' trước lời khai của Lê Tùng Vân và các đệ tử về bị can Lê Thu Vân, thân thế bất ngờ

Thời gian vừa qua, vụ án "Tịnh thất Bồng Lai" khiến dư luận không khỏi bức xúc. Theo báo CAND, các bị can tạo ra 2 kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền am bên bờ vũ Trụ” và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" là công cụ, phương tiện dùng để đăng tải các video, clip chứa nội dung vi phạm pháp luật. Biên soạn, biên tập, dàn dựng video, clip chứa đựng nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, như "Phim Hài Chiếu Rạp Mùa Dịch 2021: Vùng đất huyền bí - 5 Chú Tiểu Thách Thức Danh Hài"; "5 Chú Tiểu - Phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy "ông nội" ngày mùng 1 Tết".



Ông Lê Tùng Vân chủ mưu vụ "Tịnh thất Bồng Lai"

Khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, dưới sự chỉ đạo của ông Lê Tùng Vân, các "đệ tử ruột" đã đăng tải lên youtueb những clip nhằm xin tiền từ các nhà hảo tâm.

Đến thời điểm hiện tại, "Tịnh thất Bồng Lai" - Thiền am bên bờ vũ trụ đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố gồm 7 bị can: Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và bà Cao Thị Cúc (62 tuổi). Với 6 bị can này, bị truy tố cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



7 bị can tại "Tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố

Riêng bà Lê Thu Vân là bị can thứ 7 trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai và là mẹ của 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tách ra vụ án khác. Hiện bị can đang lẩn trốn và được cơ quan Công an truy tìm.

Từ lời khai của các bị can với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho thấy, bị can Lê Thu Vân đã “sát cánh” bên Lê Tùng Vân sau khi rời quê nhà An Giang vào năm 1990, lên sống tại 39C Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM.

Bị can Lê Thu Vân không có chồng nhưng có 3 người con là bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên.



Thân thế bà Lê Tu Vân khiến nhiều người bất ngờ

Cuối năm 2014, Lê Thu Vân cùng 3 người con và Lê Tùng Vân dọn từ TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc sống đến trước khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án khoảng vài ngày.

Bị can Lê Thu Vân là đồng phạm trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh và chức sắc trong Phật giáo là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP.HCM); báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật…

Trong 5 video clip vi phạm pháp luật của 2 tài khoản “5 chú tiểu – Thiền am bên bờ vũ trụ” và “Nhất Nguyên – Hoàn Nguyên Official” đều có Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực.