Sau hơn 3 năm tìm kiếm Diễm My trong vô vọng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định truy tìm người với bà Võ Thị Diễm My số 01/QĐ-TT ngày 20/4/2022 đối với Võ Thị Diễm My (sinh năm 1999, HKTT: số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; chỗ ở khác: số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).



Công an mở cuộc truy tìm Diễm My

Trước khi bị mất tích, Diễm My từng qua lại tại "Tịnh thất Bồng Lai" không muốn về nhà. Thậm chí, khi được bố mẹ đến đón cô gái Diễm My nhất quyết không về, vì vậy đã xảy ra vụ việc tranh chấp phải ra tòa.

Luật sư Dũ người đồng hành của bố mẹ Diễm My trong vụ án tranh chấp chia sẻ: "Tôi biết đến Tịnh thất Bồng Lai thông qua báo, đài. Tháng 11/2019, tôi nhận lời tham gia vụ án này và có đến cơ sở của họ để tìm hiểu.

Tại đây, cháu Diễm My đã bày tỏ mong muốn 'xử lí thật nặng bố mẹ' vì đã cấm cô qua lại Tịnh thất Bồng Lai. Tôi thật sự ngỡ ngàng và cảm thấy câu chuyện này 'có vấn đề'! Tại sao họ tu hành mà đồng ý với Diễm My như thế? Ông Lê Tùng Vân đã nói rằng về luật pháp thì chúng tôi rành rẽ, nhưng về đạo lí, tu hành, chúng tôi phải học hỏi Diễm My".

"Có giai đoạn, chị Mai ốm, sút gần mười mấy kí. Chị ấy bỏ công việc và lao đi tìm con. Có thời điểm, anh Thắng nghĩ rằng chị ấy sẽ mất đi vì chịu đựng không nổi, chị không ăn, không uống, suy sụp tinh thần. Nhưng dần dần, nhờ báo chí, cộng đồng mạng lên tiếng, chị ấy mới vực dậy được tinh thần để tiếp tục đi tìm Diễm My", luật sư Dũ nói.



Diễm Mỹ sỗ sàng với bố mẹ, nhưng nhẹ nhàng với người ở Thiền Am

Theo luật sư Dũ, ông chưa có cuộc đối thoại thẳng thắn nào với Tịnh thất Bồng Lai. Trước đó, bố mẹ Diễm My đã từng đề nghị "trả con", họ sẽ "xây chùa, sửa chùa" cho nhóm người này. Tuy nhiên, tất cả đều bị từ chối bởi họ không cần tiền, họ chỉ cần Diễm My ở đó.

Trong những đoạn video "tố" ba mẹ của Diễm My được đăng tải vài tháng trước, Diễm My liên tục dùng những lời lẽ gay gắt để tố cha mẹ mình. Diễm My cho biết trong suốt thời gian 8 tháng ở nhà, cô đã bị giam cầm trong 4 bức tường và không hề hạnh phúc: "Tôi bị giam cầm như thú, không có điện thoại, giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân. Họ canh chừng 24/24. Tôi đang sống giữa TP.HCM mà như trong tù vậy".

Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với sự gay gắt đối với cha mẹ, Diễm My lại tỏ ra lễ phép, nhẹ nhàng khi đối đáp với ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai. Trong clip Diễm My muốn rời khỏi "Tịnh thất Bồng Lai", suốt quá trình nói chuyện với ông Lê Tùng Vân và các "tu sĩ" ở Tịnh thất này, Diễm My dù khóc lóc nhưng bất kì câu trả lời nào cũng đều rất lễ phép "dạ vâng" đầy đủ.



Diễm My không chịu về nhà, chỉ thích ở Thiền Am

Cho đến bây giờ, ông Thắng bà Mai vẫn chưa tìm được Diễm My. Câu chuyện "mất tích" của cô gái này vẫn đang là vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm. Trong suốt 3 năm qua, cô đã nhiều lần bỏ trốn khỏi gia đình và đăng các video tố cáo bố mẹ lên mạng xã hội.

Hay trong đoạn clip xuống tóc quy y của Diễm My, khi được ông Lê Tùng Vân đổi tên cho là "Tiên", cô gái này cũng lễ phép đồng ý.