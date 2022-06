Tự ý rời khỏi nơi cư trú để làm CCCD gắn chíp, bị can Lê Tùng Vân sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày 7/6 vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh ông Lê Tùng Vân - bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai - xuất hiện tại một địa điểm làm căn cước công dân (CCCD) tại quận 6, TP.HCM.

Hình ảnh ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại địa điểm làm CCCD được lan truyền trên mạng xã hội

Những hình ảnh này đã khiến dư luận xôn xao, bởi lẽ ông Lê Tùng Vân đang bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" và bị cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú (Lê Tùng Vân chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà không bị tạm giam do là người già yếu - 90 tuổi, có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, không có dấu hiệu tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn).

Đến ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An xác nhận để đảm bảo việc điều tra, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân đã được Viện KSND tỉnh Long An tiếp tục gia hạn trong thời gian gần 4 tháng, tính từ ngày 3/6 vừa qua. Tuy nhiên, bị can Lê Tùng Vân lại tự ý rời khỏi nơi cư trú trong thời gian bị cấm và không thông báo với chính quyền xã Hòa Khánh Tây.

Cơ sở Thiền am bên bờ vũ trụ

Sau khi phát hiện bị can Lê Tùng Vân có mặt tại TP.HCM vào ngày 9/6 (tức đã vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú), cơ quan chức năng đã buộc bị can này trở lại Tịnh thất Bồng Lai (nhà số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An). Hiện Cơ quan ANĐT và Viện KSND tỉnh Long An đang phối hợp đánh giá mức độ vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của bị can Lê Tùng Vân để xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can này.

Tự ý rời khỏi nơi cư trú, bị can Lê Tùng Vân sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, ông Lê Tùng Vân đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lại tự ý đi lên TP.HCM là trái quy định pháp luật. Dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì hành vi của ông Vân cần bị xử lý.

Trong trường hợp nói trên, ông Lê Tùng Vân đã tự ý từ Long An đi TP.HCM để làm CCCD gắn chíp mà không trình báo và được sự cho phép của cơ quan chức năng nên đã vi phạm những gì đã cam kết tại Khoản 2 Điều 123 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015.

Bị can Lê Tùng Vân tại thời điểm Tịnh thất Bồng Lai còn hoạt động

Do đó, cơ quan điều tra hoàn toàn có căn cứ để thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang biện pháp tạm giam đối với ông Lê Tùng Vân theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 119 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015: "Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm" để đảm bảo cho hoạt động tố tụng được diễn ra thuận lợi.

Luật sư Tiền cho biết thêm, nếu muốn đi khỏi nơi cư trú, ông Lê Tùng Vân bắt buộc phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Nếu vì lý do bất khả kháng mà phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú cũng phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú và phải có giấy cho phép của người đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.