Vụ án 'TT Bồng Lai': Em gái 'thầy ông nội' Lê Thị Thu Vân đã qua đời, hé lộ nguyên nhân cực bất ngờ

Thời gian vừa qua, Công an Tỉnh Long An đã tích cực điều tra vụ án "Tịnh thất Bồng Lai". Theo đó, đề nghị truy tố 6 bị can vì đã "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Cũng theo cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, ông Lê Tùng Vân là người chủ mưu hướng dẫn các "đệ từ ruột" nhằm mục đích lừa đảo, bôi nhọ Phật giáo.



Khởi tố 6 bị can tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Như vậy, đến hiện tại, 6 bị can gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi). Cả 6 bị can này cùng ngụ 191A, ấp Lập Thành, H.Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ.

Riêng bị can Lê Thu Vân (ngụ P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị khởi tố theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Lê Thu Vân bị khởi tố cùng ngày (10.5.2022) với Cao Thị Cúc.

Tại thời điểm bị khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai, không ai biết bị can đã đi đâu. Sau đó, Công an tỉnh Long An liên hệ với chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can ở TP.Cần Thơ thì được biết, Lê Thu Vân đã rời khỏi địa phương từ năm 1990.



Những đệ tử tại "Tịnh thất Bồng Lai" trước khi bị bắt thường ca hát, nhảy múa

Từ lời khai của các bị can với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho thấy, bị can Lê Thu Vân đã “sát cánh” bên Lê Tùng Vân sau khi rời quê nhà An Giang vào năm 1990, lên sống tại 39C Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM.

Bị can Lê Thu Vân là đồng phạm trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh và chức sắc trong Phật giáo là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP.HCM); báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật…

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, vì nhiều nguyên nhân, ngày 1.6 vừa qua, cơ quan này quyết định tách vụ án hình sự liên quan bị can Lê Thu Vân – một thành viên của Tịnh thất Bồng Lai, để tiếp tục điều tra. Hiện, cơ quan này vẫn đang truy tìm bị can Lê Thu Vân để phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên chưa ra lệnh truy nã.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nhóm người do Lê Tùng Vân cầm đầu tại Tịnh thất Bồng Lai còn có một phụ nữ tên Lê Thị Thu Vân, là em gái ruột của Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, bà Lê Thị Thu Vân đã qua đời.