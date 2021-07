Mong muốn trở thành giáo viên người phụ nữ 40 tuổi đạt 27 điểm thi Đại học chỉ sau 21 ngày ôn thi!

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của cô Nguyễn Thị Thủy vì mong muốn được bước vào giảng đường Đại học, muốn mang con chữ đến cho học sinh nên cô đã quyết tâm thi lại mặc dù đã 40 tuổi.

Được biết, cô Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1981, sống tại Hà Nội, năm nay vừa tròn 40 tuổi. Ở tuổi này như bao người khác đã yên lòng với cuộc sống gần về già và không gác lại những mơ ước tuổi trẻ. Tuy nhiên, vì mong muốn đem con chữ đến cho các em học sinh cô Thủy vẫn quyết tâm nộp hồ sơ để thực hiện ước mơ làm nhà giáo của mình.

Cô Thủy dù ở tuổi 40 vẫn quyết tâm thi Đại học

Cô Thủy nhớ lại khoảng thời gian 20 năm trước, khi cô bước vào kì thi đại học đầu tiên của đời mình, chỉ vì thiếu 0.5 điểm nên cô không đỗ vào trường Học viện Hành chính Quốc gia. Tuy nhiên niềm mơ ước được bước chân vào giảng đường đại học chưa bao giờ tắt trong cô, cảm thấy trong mình vẫn còn một đam mê mãnh liệt với việc học nên cô quyết định làm lại ước mơ vào 20 năm sau.

Mặc dù vẫn phải đi làm và chăm lo cho gia đình nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để làm hồ sơ thi. Đặc biệt là cô chỉ có 21 ngày để ôn thi nên khá là áp lực, thế nhưng mọi khó khăn không thể cản bước được ước mơ trở thành giáo viên của cô. Cô Thủy đã đã nhanh chóng lấy lại kiến thức qua sách giáo khoa và các khóa học online mà cô đăng ký trên mạng.

Kết thúc kì thi, cô đã đạt được thành tích đáng nể với số điểm các môn: Lịch sử 8.5, Địa lí 9, GDCD 9.5, Ngữ văn 7.25. Tổng điểm tổ hợp KHXH lên đến 27, một số điểm đáng mơ ước với nhiều người trong chúng ta.

Cô Thủy xuất sắc đạt 27 điểm tổ hợp môn xã hội

Với số điểm này, cô Thủy dự định sẽ đăng ký vào ngành Việt Nam học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô hi vọng sẽ có thể viết tiếp được giấc mơ đang dang dở của 20 năm trước, và cũng chính là món quà cô dành tặng cho bố mẹ cô (bố cô năm nay đã 94 tuổi, mẹ cô đã 78 tuổi), những người luôn muốn cô được học tập đầy đủ để bằng bạn bằng bè, và còn để truyền cảm hứng cho những đứa con của cô.

"Dù kết quả có thế nào thì mình vẫn đang rất vui vì tình yêu với học tập, khát khao được hiểu biết, tìm hiểu những kiến thức thuở 19, 20 vẫn còn đang cháy bỏng trong tâm hồn, ý trí của mình''. - cô Thủy chia sẻ.

Mong muốn trở thành giáo viên người phụ nữ 40 tuổi đạt 27 điểm thi Đại học chỉ sau 21 ngày ôn thi!

Có thể thấy, cô Nguyễn Thị Thủy chính là nguồn động lực cho thế hệ trẻ, xem việc học là một niềm đam mê bất tận và không ngần ngại chinh phục ước mơ dù cho chúng ta đang ở chặng đường nào trong cuộc đời.

"Thực sự cảm động, xứng đáng là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và đặc biệt với các bạn năm nay đạt kết quả chưa như mong muốn. Cố lên mọi người ơi, tụi tui chờ các bạn"

"Rất khâm phục cô nhưng xin khuyên cô là đừng học ngành VNH ạ, rất vất vả và tình hình dịch ntn thì học xong nguy cơ thất nghiệp cao lắm ạ".

"Hi vọng mấy em than thở 3 môn 10 điểm hay gì đấy hoặc điểm tb tốt nghiệp thì nên xem lại mình thay vì lên mạng than thở kiểu mình đã làm hết sức". Một số bình luận của dân mạng.

Nguồn: Trường Người Ta