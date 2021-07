Clip 2 dân phòng thay nhau tát tài xế Grab vì đỗ xe sai quy định

Theo ghi nhận từ đoạn clip được chia sẻ, một người đàn ông trung niên mặc trang phục dân quân tự về bất ngờ đến nắm cổ áo tài xế Grab, sau đó người này vung cú tát khiến thanh niên xây xẩm mặt mày. “Mày sao , mày làm sao”.

Hai dân phòng thay nhau táng tài xế Grab

Bị hai dân phòng táng anh tài xế Grab đứng yên chịu trận

Sau khi bị hành hung, tài xế Grab bắt đầu phản ứng lại, anh nói: “Đừng tưởng dân phòng rồi muốn làm gì thì làm”. Chưa kịp nói dứt câu, một dân phòng khác tiến tới đốp vào mặt lần 2. Người tài xế yếu thế hơn nên chỉ đứng yên, dùng tay vội lau vết thương trên mũi.

“Rồi sao, biết chỗ người ta Công An làm nhiệm vụ không. Tao với mày bước ra.” – Người dân phòng thứ 2 chỉ tay lớn tiếng.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, dân mạng rất bức xúc trước hành động côn đồ, vũ phu của 2 dân phòng.

Những bình luận của dân mạng về clip 2 dân phòng tát tài xế Grab

Trước sức ép của dư luận, 2 dân phòng đã lên tiếng xin lỗi, tỏ ra ăn lăn sau khi được triệu tập lên Công An quận Bình Thạnh.

“Lúc nãy tôi cũng hơi nóng tính, với do làm nhiều ngày nay cũng hơi ức chế. Tôi yêu cầu anh nhưng anh cũng không chấp hành nên có hơi nóng, có táng anh bạt tai. Xin lỗi anh”

Sau khi dân phòng dứt lời, 1 cán bộ tại quận đã giải thích: “Tôi cũng hiểu, nhưng mà làm thế nào thì làm, các anh phục vụ người dân thì các anh không thể động tay, động chân như thế được.”

Một dân phòng tiếp lời: “Tôi đảm bảo với anh, sau sự việc này tôi sẽ rút lại kinh nghiệm”.

Hai dân phòng đã liên tiếng xin lỗi, hứa không tái phạm sau khi tát tài xế Grab, Hai dân phòng 'táng' liên tục tài xế Grab bị xử lý kỷ luật, lên tiếng xin lỗi: Lúc nãy tôi hơi nóng!

Về phía người tài xế Grab, trên trang cá nhân anh cũng đã đăng tải bài viết khẳng định mọi chuyện đã được giải quyết, mong sự việc được khép lại:

"Mình là tài xế bị đánh trong clio được nhóm chia sẻ. Sự việc này đã được Công An phường 3, quận Bình Thạnh mời mình lên giải quyết. Anh Công An đại diện giải quyết và 2 bảo vệ dân phố đã xin lỗi tôi. Đại diện Công An phường 3 cũng hứa là sẽ có hình thức kỷ luật đối với 2 bảo vệ trên.

Tài xế bị hai dân phòng tát cũng lên tiếng mong muốn khép lại mọi chuyện

Hiện, sự việc cũng đã giải quyết xong, mình cũng mong muốn Admin hoặc cá nhân chia sẻ clip mình bị đánh không phát tán thêm, tránh việc một số đối tượng lợi dụng, để gây mất đoàn kết thêm nữa", anh tài xế viết.