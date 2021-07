Suốt 14 năm qua mâu thuẫn của Thân Thúy Hà và siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn chưa có hồi kết. Cả hai vẫn ngầm đấu đá nhau khiến dân mạng vô cùng ngán ngẩm.

Thân Thúy Hà và Ngọc Thúy từ tình bạn thân thiết đến mối thâm thù 14 năm

Mới đây, Thân Thúy Hà thậm chí tung ra một loạt tin nhắn tố Ngọc Thúy đã lập âm mưu hãm hại mình, thậm chí còn muốn 'thủ tiêu' cô để giải quyết xích mích.

"Thật sự đến giờ phút này tôi cũng không biết tại sao Thuý thù tôi đến 14 năm. Tôi nhớ lúc Thuý đem con qua Mỹ định cư, lấy chồng, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Rồi đùng 1 cái Thuý xích mích gì với anh bạn thân của tôi, rồi không nói chuyện với tôi nữa. Kể từ đó, Thuý bắt đầu nói xấu, vu khống dựng chuyện, rồi lập mưu hãm hại tôi, thậm chí dọa giết tôi.

Thân Thúy Hà tố Ngọc Thúy âm mưu hãm hại mình, thậm chí còn muốn thuê người 'thủ tiêu' cô để tránh phiền (Ảnh kênh 14)

Bên cạnh đó, Thân Thúy Hà còn cho rằng xích mích của cô và Ngọc Thúy liên quan đến đại gia Đức An.

"Có thể anh bạn thân của tôi có quá nhiều chứng cứ liên quan đến chuyện tẩu tán tài sản đang kiện tụng của chồng cũ và Thuý, cũng như các bí mật của Thuý nên có lẽ cô ấy nghĩ tôi cũng sẽ biết. Hoặc là Thuý thấy tôi với anh An (chồng cũ Ngọc Thuý) thời gian gần đây có nói chuyện qua lại trên Facebook nên đâm ra hận thù. Vì Thuý luôn có vẻ ghen khi bóng gió nói tôi muốn thành bà 5-6 của anh An. Chuyện này tôi cũng có từng tag thẳng tên anh An và Phan Như Thảo vào để làm rõ".

Thậm chí, Thân Thúy Hà vô cùng bức xúc siêu mẫu Ngọc Thúy đã tố cáo cô lên sở di trú Mỹ với ý định trục suất cô về Việt Nam trong thời gian cô đang chờ sinh em bé.

"Khi qua Mỹ sinh con, tôi không biết bằng cách nào vợ chồng Thuý truy tìm thông tin ngày giờ xuất cảnh cũng như chuyến bay. Hồ sơ giấy tờ cá nhân xuất cảnh của tôi, cổ cũng lấy được hết thông tin. Tôi rất thắc mắc vì chuyện này vi phạm pháp luật mà tại sao vẫn có người giúp cho Thuý. Bên Mỹ thì vợ chồng Thuý nhờ nhiều người truy tìm nhà ở, thông tin bệnh viện cũng như phòng khám, bác sĩ trong quá trình tôi sinh con để gửi đơn lên sở di trú Mỹ trục xuất tôi về Việt Nam. Lúc ấy tôi rất hoang mang, không biết Thuý có âm mưu làm gì ảnh hưởng đến 2 mẹ con tôi không vì cô ấy từng nói muốn giết tôi.

Ngọc Thúy còn tố Thân Thúy Hà lên sở cư trú Mỹ trục xuất cô về Việt Nam

Trước đó, hôm 1/5 tôi có viết status đưa các hình ảnh Thuý lập mưu hại tôi bên Mỹ, vu khống tôi một cách thô tục. Khi ấy tôi đã kêu thẳng tên Thuý mời gặp uống ly cafe nói chuyện, lúc đó tôi biết Thuý đang ở Việt Nam nhưng không lên tiếng. Khi Thuý vừa về tới Mỹ là bắt đầu gây sự", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Trước đó, Thân Thúy Hà tố siêu mẫu Ngọc Thúy dùng những lời lẽ xúc phạm mình và con trai đã gây xôn xao dư luận. Rất nhiều nghệ sĩ, fans hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Thân Thúy Hà và bày tỏ sự bức xúc đối với sự việc.

Ngọc Thúy miệt thị còn trai Thân Thúy Hà

Nhiều người chỉ trích Ngọc Thúy vì đưatrẻ con vào chuyện của người lớn

Ngọc Thúy và Thân Thúy Hà đều là những người mẫu nổi tiếng của làng thời trang Việt Nam trước đây. Họ từng có mối quan hệ khá thân thiết. Chính vì thế, việc cả hai khẩu chiến trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ.