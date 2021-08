'Chị đại Quận 4' tái xuất: Nói không với khẩu trang, dẫn theo con gái hiên ngang đi xuống đường!

Ngày 23/8 TP.HCM siết chặt lệnh giãn cách 'ai ở đâu thì ở yên ở đó' để tránh lây lan cộng đồng. Tuy nhiên, trên MXH mới đây đã chia sẻ hình ảnh 'chị đại Quận 4' tiếp tục tái xuất thách thức bằng việc không đeo khẩu trang dắt theo con gái đi hiên ngang ở ngoài phố.

Chị đại Quận 4 tiếp tục dẫn theo con gái dạo phố ngày buổi đầu TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách

Hiện tại, dù chưa xác định được thời gian và địa điểm cụ thể khi chụp bức ảnh này, tuy nhiên, giữa thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Sài Gòn thì việc không đeo khẩu trang của chị N. không chỉ khiến bản thân và cô con gái có thể lây bệnh mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Rất nhiều lần chị N. đã theo con gái đi ra đường không đeo khẩu trang

Được biết, người phụ nữ tên N.T.N. (33 tuổi, ngụ quận 4) vì loạt hành động gây rối trật tự, không đeo khẩu trang và cự cãi với công an. Trong vòng 3 tháng chị N. bị phạt hơn 16 triệu đồng đều vì hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Thậm chí, sau khi bị lực lượng chức năng đến tận nhà để tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình thì người phụ nữ lại lớn tiếng "đôi co" và hết lần này đến lần khác đều cho rằng: "Virus ở đâu ra", "Làm gì có dịch...".

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Công an quận 4 cho biết: "Phía gia đình cho biết chị N. có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm". Hiện tại, để đảm bảo an toàn phòng dịch, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa người phụ nữ vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.