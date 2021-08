Nguyên ngày 3/8 cả mạng bày tỏ sự phẫn nộ về đoạn clip nam sinh bị một người đàn ông đánh, đá sau đó rồi dìm chết. Trong khi đó những người đứng đó chỉ biết quay clip, thậm chí còn phát ngôn ra những từ vô cùng 'bẩn thỉu'.

Theo đó, vụ án xảy ra vụ án xảy ra tại cầu Namba, Osaka, Nhật Bản. Ngoài ra, 1 số người tự nhận là nhân chứng tại hiện trường kể thêm, nguồn cơn vụ việc bắt nguồn từ cuộc đụng độ, xô xát giữa 1 nhóm người Nhật Bản cùng 1 nhóm ngoại quốc. Hai bên có vẻ như đều đang say xỉn, tranh cãi rất to.

Clip nam sinh người Việt bị đánh sau đó dìm chết tại Osaka Nhật Bản

Sau đó, người đàn ông lao tới đánh, đạp liên tiếp vào người nam thanh niên, thậm chí 'điên cuồng' dìm xuống sông khiến người này tử vong.

Ngay sau đó, khi nhận được tin báo cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, nam sinh đã không qua khỏi, được biết nam sinh là người Việt Nam, còn hung thủ giết hại nam sinh là người Nepal.

Chân dung nam sinh bị dìm chết tại Osaka Nhật Bản

Vụ việc xảy ra khiến dân mạng bức xúc vì chứng kiến cảnh thờ ơ, vô cảm của những người quay clip như một thú vui mà không màng đến sự sống chết của đồng hương. Tại sao, không một ai chạy ra can ngăn mà chỉ 'trơ mắt' nhìn 1 người mất mạng mà không mảy may đưa tay cứu giúp.

Rất nhiều người lên án những người chỉ biết đứng quay clip để mặc nam sinh bị người đàn ông đánh sau đó dìm chết tại Osaka Nhật Bản

Mới đây, trên trang cá nhân Hot Tiktoker Trương Quốc Anh đã bay tỏ sự phẫn nộ về nhóm bạn trẻ thản nhiên quay clip khi đồng hương gặp nạn: "Chỉ vì dăm ba cái like, cái view mà vô cảm trước một cuộc đời thì có đáng không mấy đứa chúng mày? Lại cùng cảnh xa hương nữa".

Hot Tiktoker Trương Quốc Anh

Hot tiktoker Trương Quốc Anh vô cùng phẫn nộ vì sự thờ ơ của nhóm quay clip nam sinh bị đánh sau đó dìm chết ở Osaka Nhật Bản

Có thể thấy, anh vô cùng bức xúc vì mấy trò câu like, câu view rẻ tiền của nhóm bạn trẻ mà để mặc đồng hương gặp nạn.

Hiện tại, bài đăng của Trương Quốc Anh đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Đa số đều đồng tình với quan điểm của anh, đồng thời lên án những người vô cảm, thờ ơ chỉ biết đứng để quay clip.