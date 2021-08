Trong phim 'Hương vị tình thân' dì Liễu (Phùng Khánh Linh) được khán giả chú ý bởi vai diễn mưu mô, xảo quyệt khi âm mưu đưa cháu gái Thiên Nga về làm dâu gia đình ông Khang nhằm mục đích thâu tóm tài sản.

Dì Liễu 'Hương vị tình thân'

Trước khi vào vai dì Liễu, Khánh Linh con là cô bạn thân chí cốt của Bảo Thanh ở 'Về nhà đi con'. Trong bộ phim này cô gây ấn tượng cực mạnh bởi những câu nói 'sát muối' vào lòng tiểu tam.

Tuy nhiên, trên phim ghê gớm là vậy, ngoài đời Khánh Linh lại có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên người chồng hiền lành. Theo bạn bè của Khánh Linh tiết lộ, cô đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và có một cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm.

Khánh Linh để lại ấn tượng trong 'Về nhà đi con'

Theo nữ diễn viên chia sẻ, chồng Khánh Linh luôn là 'tài xế' đưa cô đi mọi nơi, dù vợ rất bận với lịch diễn song chồng cô vẫn không nề hà:

"Hai năm yêu và 13 năm chung sống, vậy là 15 năm. Lúc bận thì thôi, khi rảnh là anh chở tôi đến nơi quay, ngồi một góc chờ hoặc trò chuyện với vợ nếu chưa đến lượt. Bất kể sớm - khuya, bất kể thời tiết khắc nghiệt hay thuận lợi, 'tài xế riêng' mẫn cán của tôi không nề hà điều gì. Thích lắm".

Gia đình nhỏ của diễn viên Khánh Linh

Khi chia sẻ về vấn đề kinh tế, Khánh Linh khẳng định bản thân kiếm tiền nhiều hơn chồng, nhưng vấn đề tiền bạc không quan trọng, cái chính là gia đình được hạnh cùng chia sẻ khó khăn cho nhau:

Trước đây vợ chồng tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn hơn khi trong túi chỉ còn 100 nghìn đồng nhưng vẫn thấy hạnh phúc và vui vẻ. Như các cụ nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", chúng tôi có ít tiêu ít chứ không đặt mục tiêu nhà to, xe đẹp nên cuộc sống rất dễ thở. Ai mong có chồng giàu tôi không biết, riêng tôi, ông xã là "đại gia" bởi tôi được dựa vào anh rất nhiều bên ngoài chuyện tiền bạc. Những lúc tôi đi diễn, một tay anh chăm sóc hai con, quán xuyến việc nhà mà vẫn không quên âm thầm ủng hộ vợ. Bởi vậy mới nói hạnh phúc không có thước đo, mình biết hài lòng với điều mình có là hạnh phúc.

Phùng Khánh Linh là gương mặt khá quen thuộc của Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước 'Hương vị tình thân', 'Về nhà đi con', Khánh Linh cũng tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách khác. Dù chỉ đóng tuyến nhân vật phụ nhưng ở mỗi vai diễn, chị lại thể hiện trọn vẹn nhân vật và tạo được những dấu ấn rất riêng.