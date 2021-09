Tối ngày 26/9 trên mạng xã hội bất ngờ làn truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên có biểu hiện ngáo đá dùng hung khí sắc nhọn chém đứt đầu một người đàn ông ở Quận 7 - HCM. Theo chia sẻ của người dân xung quanh tại con hẻm tại Quận 7 có thêm 1 đối tượng khác cùng gây án với hung thủ, hiện đang cầm súng và trốn ở quanh đó khiến mọi người sợ hãi.

Vụ clip thanh niên ngáo đá chém đứt đầu người đàn ông đang được lan truyền mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip thanh niên ngáo đá chém lìa đầu người đàn ông ở Quận 7)

Sau khi hung thủ gây án xong, người dân đã nhanh chóng báo với lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc. Hiện tại, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông bị chặt lìa đầu khiến ai xem cũng ám ảnh.

Hình ảnh người đàn ông Quận 7 bị thanh niên ngáo đá chém lìa đầu

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân chính xác, song nhiều người khẳng định thanh niên có biểu hiện ngáo đá, không kiểm soát được cảm xúc nên mới gây ra vụ việc thương tâm.

Hiện tại, loạt từ khóa liên quan như "ngáo đá chém bay đầu người tại quận 7", "vụ chặt đầu người mới nhất tại quận 7", "thanh niên nghi ngáo đá chém đứt lìa đầu người dân tại quận 7", "quận 7, TP.HCM", "clip ngáo đá chặt đầu người", "ngáo đá chém đứt lìa đầu người"... đều lot top tìm kiếm trên nền tảng Google cũng như các trang mạng xã hội.

Thông tin mới nhất từ phía Công An quận 7, bước đầu nạn nhân là nam giới sinh sống trong con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Đơn vị đang phong toả để lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm tử thi để làm rõ động cơ của nghi can. Hiện nghi can đang được các điều tra viên lấy lời khai.

Clip thanh niên ngáo đá Quận 7 chém lìa đầu người đàn ông