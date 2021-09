Trang Trần đáp trả quan điểm: 'Không có nghệ sĩ thì ai làm từ thiện' được dân tình khen ngợi

Thời gian vừa qua 'bão sao kê' dồn dập ấp tới khiến các nghệ sĩ lao đao. Nhiều người cho rằng nếu cứ tiếp tục yêu cầu 'sao kê' thì sẽ không còn nghệ sĩ nào dám đi từ thiện nữa.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trang Trần đã đăng tải bài viết để bàn về quan điểm 'Không có nghệ sĩ không ai làm từ thiện'.

Theo đó, cựu người mẫu khẳng định quan điểm trên là sai hoàn toàn, không có nghệ sĩ thì sẽ có những đoàn từ thiện, các doanh nghiệp khác làm từ thiện:

"Các Fan của các nghệ sĩ hay Fan của Trang xin hãy tỉnh táo: Đừng bình luận những dòng: Rồi năm nay nghệ sĩ không ai làm để xem ai đi thiện nguyện??? Câu đó là sai hoàn toàn.

Trang Trần phản đối quan điểm "không có nghệ sĩ thì ai đi làm từ thiện"

Xin kính thưa các vị: Nghệ sĩ không làm thì còn hàng trăm nghìn nhóm đội va doanh nghiệp. Chúng ta cùng dân tộc Việt Nam ai cũng sẽ có sự yêu thương va cần sẻ chia. Chẳng qua những hình ảnh các bạn xem trên truyền thông báo chí là chỉ thấy idol các bạn làm còn tôi là người thay mặt các mạnh thường quân tin gửi tiền tôi đi thì tôi gặp các nhóm đội, các tổ chức, các đoàn thể, các chùa đi làm nhiều hơn nghệ sĩ đó các bạn.

Các bạn đừng lo lắng! Chỉ là khi nghệ sĩ làm các hình ảnh lan toả nhiều hơn chúng ta sẽ thấy nhiều hơn vì sức ảnh hường và công nghệ pr của các nghệ sĩ với lượng Fan hùng hậu sẽ thấy họ nhiều hơn và các nhóm đội khác lu mờ". Trang Trần viết.

Bên cạnh đó, Trang Trần khẳng định các doanh nghiệp đã quyên góp số tiền cực kì lớn đến giúp những người dân nghèo khi gặp khó khăn:

"Với sự công tâm nhìn nhận thì số tiền các doanh nghiệp và các nhóm khác sẽ còn nhiều hơn gấp mấy trăm nghìn lần các chương trình mà nghệ sĩ làm. Chúng ta không nên đề cao quá nghệ sĩ làm từ thiện mà quên đi lời chân trọng cảm ơn các nhóm thiện nguyện khác và các chùa, các hội đoàn nhóm khác.

Hãy dừng ngay những cụm từ: Năm nay nghệ sĩ không làm xem ai làm???? An tâm sẽ vẫn có các nhóm đội doanh nghiệp họ làm. Chỉ là chúng ta sẽ không còn nhìn thây nhiều clip bi thương nữa mà thôi vì các nhóm đội không giỏi làm các công đoạn hậu kỳ vì họ không có Fan nhiều như nghệ sĩ. Nghệ sĩ đi làm up hình clip xong nhưng fan đông họ tự ái mộ họ edit clip hình ảnh cho xúc động, các nhóm khác họ vẫn làm giúp bà con và họ cũng up nhưng không có fan đông nên chúng ta không thấy.

Hình ảnh Trang Trần trong đợt cứu trợ miền Trung

... Lời cám ơn hãy dành cho tất cả chúng ta! Những con người luôn yêu thương và chia sẻ bằng nhiều cách chưa không chỉ là tiền và công sức. Ngay cả những động viên bằng lời cũng là những thiện tâm! Ai đọc thấy ghét thì block tôi không nên chửi nhau với tôi vì nếu chửi nhau tôi là số 2 không ai là số 1".

Cuối cùng Trang Trần nhắn nhủ tới tất cả mọi người hãy cổ vũ tinh thần cho những người làm từ thiện để họ có sức mạnh giúp những người dân nghèo:

"Hãy tán dương cám ơn tất cả các nhóm đội và hãy động viên tất cả họ để có thể giúp đỡ được bà con khi cần. Nghệ sĩ đã gặp quá nhiều căng thẳng áp lực, đúng sai hãy để pháp luật xử lý nếu có chứ chúng ta đừng gây chia rẽ. Fan bênh thần tuợng nếu bênh mù quáng sẽ chỉ làm thần tượng khổ thêm".

Trang Trần mong muốn mọi người hãy tán dương những người đứng lên làm từ thiện

Trước đó, sự việc Trấn Thành in sao kê để chứng minh sự trong sạch khiến dư luận bàn tán xôn xao. Khi câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ thì Hồng Tú – quản lý diễn viên hài Huỳnh Lập – lại khiến cộng đồng mạng một phen “dậy sóng” với phát ngôn “lũ lụt năm nay để bà H lo”.

Cụ thể, khi trả lời một bình luận rằng “mấy bạn nào bữa kêu không cần nghệ sĩ từ thiện đâu nhỉ”, Hồng Tú nói: "Thật ra nghệ sĩ không lo cũng không sao, "từ từ" cũng có người giúp, chỉ không lẹ như kiểu 4 ngày 9 tỷ được thôi".

Phát ngôn này của Hồng Tú đã gây ra nhiều tranh cãi.