Vy Oanh lên tiếng về đơn tố cáo bà Phương Hằng, khẳng định chắc nịch sẽ theo kiện đến cùng!

Sáng ngày 23/9 mạng xã hội xôn xao thông tin Vy Oanh và Trịnh Kim Chi đã chính thức gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì tội vu khống, lăng mạ người khác.

Về phía Vy Oanh, cô cho biết phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã nhận đơn tố cáo lần 2 của mình và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Sau Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Thủy Tiên đến Trịnh Kim Chi và Vy Oanh gửi đơn kiện bà Phương Hằng

Vy Oanh đã gửi đơn kiện lên Bộ Công An

Mới đây, trên trang cá nhân giọng ca 'Đồng Xanh' cũng chính thức lên tiếng về đơn tố cáo bà Phương Hằng. Theo đó, Vy Oanh khẳng định bản thân sẽ theo vụ kiện đến cùng:

"Vy Oanh trước nay chưa từng thất hứa điều gì, cái gì làm được mới nói (trừ những cái họ tự đơm đặt mà V.O không có phát ngôn trên trang facebook này hoặc các trang báo chính thống)



Như đã thông tin trước đó Vy Oanh nộp đơn kiện bà N.P.H về toàn bộ các thông tin vu khống trắng trợn đến Phòng cảnh sát hình sự CA TPHCM và Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công An từ cuối tháng 6. Tin vui là đơn đã được tiếp nhận cả 2 nơi và đang trong quá trình điều tra, xử lí".

Vy Oanh khẳng định sẽ theo vụ kiện đến cùng

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng giải thích do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nên việc xử lí và giải quyết đơn từ có phần chậm hơn vài tháng:



"Thông thường từ 4-6 tháng đơn sẽ được xử lí, nhưng do tình hình dịch bệnh 3 tháng nay các cơ quan đều đóng cửa nên qui trình có thể chậm hơn vài tháng nữa. Cho dù bao lâu VO cũng sẽ đi đến cùng.

Nhân tiện, V.O thông báo đến bạn Quỳnh Như chủ của kênh youtube L.T.Đ.P cũng chuẩn bị tinh thần sau thời gian dài tiếp tay cho bà N.P.H vu khống, lăng mạ rất nhiều người, trong đó có tôi. Mình vừa mới tặng bạn 1 lá đơn tố giác đầu tiên lên Công An rồi nhé. Đừng tưởng làm youtube lách luật thì là ok nhé, các bạn truyền thông bẩn khác nhìn mà noi gương nha! Thương chúc cả nhà ngày mới an lành, nhiều sức khoẻ", Vy Oanh chia sẻ.

Vy Oanh cũng cánh cáo những ai vu khống mình sẽ chịu chung số phận với nữ streamer 50 tuổi

Hiện tại, bài đăng của Vy Oanh vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng.