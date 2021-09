Xót xa hình ảnh cuối đời Phi Nhung tập thở trên giường bệnh: Thở từng cơn, giành giật với sự sống

Phi Nhung tập thở trên giường bệnh

Hình ảnh cuối cùng trên giường bệnh của Phi Nhung, vẫn vô cùng lạc quan yêu đời.

Trước khi qua đời do COVID-19, ca sĩ Phi Nhung là một trong những nghệ sĩ tích cực làm thiện nguyện trong đợt dịch bệnh thứ 4 tại TP.HCM. Tháng 7/2021, Phi Nhung tham gia dự án cộng đồng "Help Vietnam Breathe – Vì nhịp thở Việt Nam" và kêu gọi, đóng góp 4 máy thở cho các bệnh viện. Giọng ca Bông điên điển cùng con trai nuôi Hồ Văn Cường còn ủng hộ tiền và nhiều tấn gạo, hàng nghìn thùng mì tôm, đồ bảo hộ, cặp bao y tế, kính chống giọt bắn cho người dân trên một số địa bàn TP.HCM bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Bản nhạc gần như cuối cùng mà ca sĩ Phi Nhung thể hiện cũng là một ca khúc liên quan đến đại dịch COVID-19. Bài hát có tiêu đề Lời tri ân (sáng tác: Khánh Tài) do Phi Nhung và ca sĩ Duy Zuno cùng thể hiện, làm MV cùng tên. Nữ ca sĩ cất tiếng hát Lời tri ân đầy ngọt ngào, truyền cảm.