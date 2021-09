Án mạng chặt đứt đầu người đàn ông tại quận 7: Nghi phạm âm tính với ma túy

Vụ án, thanh niên quận 7 chém đứt đầu một người đàn ông gây xôn xao dư luận vào tối 26/9.

Sáng ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.7 bắt giữ nghi phạm Trần Huy (34 tuổi, quê quán ở Lâm Đồng, chỗ ở tại đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7) để điều tra vụ việc.

Nghi phạm Trần Huy đã bị bắt giữ sau khi gây án

Tại cơ quan Công an, nghi phạm Trần Huy với biểu hiện không tỉnh táo, qua test nhanh. lực lượng chức năng xác định Huy âm tính với ma túy.

Được biết, nạn nhận trong vụ án mạng chặt đứt đầu là ông H.U.V. (44 tuổi, ngụ Q.7). Ông V. thuê nhà trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con.

Trước đó, vào 15h chiều ngày 26/9, một số người nghe tiếng la hét lớn xảy ra tại một căn nhà trong con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

Hiện trường chặt đứt đầu người đàn ông tại quận 7 khiến nhiều người ám ảnh

Mạng xã hội xôn xao khi hung thủ ra tay qua dã man

Khi họ chạy ra hiện trường thì phát hiện một chiếc đầu người đầy máu nằm lăn lóc trên đường, cách đó không xa là phần thi thể người nằm cạnh chuồng gà. Ngay lập tức, người dân đã báo công an.

"Vụ việc sau đó được người dân trình báo công an. Chúng tôi chứng kiến công an vô không chế một người, sau đó đưa đi. Người bị công an khống chế có vẻ như bị ngáo đá", một người dân gần hiện kể với báo Pháp luật TP.HCM.