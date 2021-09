Chị đại Quận 4 tái xuất: Vẫn chở theo con gái nhưng đã chịu đeo khẩu trang

Mới đây, cộng động mạng bất ngờ lan truyền bức ảnh 'chị đại quận 4' chở con gái trên chiếc xe máy quen thuộc phăng phăng trên đường. Đáng nói là, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang áp dụng chỉ thị 16+, giãn cách xã hội ở mức độ cao vậy mà 'chị đại' vẫn hiên ngang ra phố.

"Chị đại quận 4" cùng con ra phố trong ngày giãn cách nhưng đã chịu đeo khẩu trang

Mặc dù đã chịu đeo khẩu trang, nhưng 'chị đại quận 4' lại không đội mũ bảo hiểm khiến dân mạng tiếp tục ngao ngán.

“Chị đại quận 4” tên đầy đủ là N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4) liên tục khiến mọi người ngao ngán vì loạt hành động không đeo khẩu trang và cự cãi với công an. Trong vòng 3 tháng, chị N. bị phạt hơn 16 triệu đồng đều là vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trong vòng 2 tháng, chị N. đã 3 lần bị phát hiện vi phạm vì ra đường không lý do, cả 3 lần đều chở theo con nhỏ và không đeo khẩu trang, bị xử phạt lên đến gần 17 triệu đồng ở các địa bàn khác nhau trong thành phố.

'Chị đại quận 4' nhiều lần không đeo khẩu trang dẫn con gái đi khắp phố

Mặc dù bị xử phạt nhiều lần nhưng người phụ này vẫn không rút kinh nghiệm

Trước đó, theo lời Công an quận 4 cho biết: “Phía gia đình cho biết chị N. có triệu chứng trầm cảm do chuyện tình cảm”. Hiện tại, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa chị N. vào diện quản lý đặc biệt theo quy định. Nếu vẫn tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng ở việc xử phạt vi phạm hành chính.