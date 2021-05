Sao nữ lộ clip nóng: Nạn nhân ‘cần’ bị đổ lỗi, thủ phạm thoái thoát trách nhiệm?

Dạo gần đây, nữ diễn viên A.T và câu chuyện clip bồn tắm đang trở thành những từ khóa hot nhất trên mạng xã hội. Theo A.T, sau khi clip nóng bị phát tán, cô đã rơi vào trạng thái hoang mang, thậm chí có ý định kết liễu cuộc đời mình. Tuy nhiên, thay vì đứng về phía nạn nhân, cộng động mạng lại chế giễu, chỉ trích, dè bỉu cô với những từ ngữ thô tục. Nhiều người cho rằng A.T "xứng đáng" bị chỉ trích và có quay thì có chịu’.

Trước sức nóng của vụ việc, mới đây, Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (VOGE) đã có những chia sẻ về tính nghiêm trọng của vụ việc cũng như những vấn đề bất cập còn tồn đọng trong xã hội có thể nhìn thấy qua vụ lộ clip nóng này.

Tính bất bình đẳng giới trong vụ việc

Trong vụ việc này hay nhiều scandal lộ clip nóng của các sao nữ trước đó, có thể thấy các bình luận chủ yếu là chĩa mũi nhọn về phía người phụ nữ với những câu từ như “đáng bị như thế vì cô ta là…”, thậm chí còn có rất nhiều bình luận mang tính quấy rối, xúc phạm nhân phẩm, chê bai ngoại hình nạn nhân và gọi nạn nhân bằng những cái tên thô tục. Nói về vấn đề này, Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (VOGE) chia sẻ rằng chính định kiến giới về quan hệ tình dục (QHTD) đã dẫn đến sự bất bình đẳng giữa nam và nữ.

“(1) Trên các trang báo mạng, rất ít trang đưa tin về việc lộ clip của đàn ông, hay những chấn thương tâm lý của họ so với người nữ. Điều này là hệ quả của một định kiến giới, cho rằng đàn ông có khả năng và có quyền thoải mái QHTD với nhiều người phụ nữ, họ có thể tự hào khoe khoang “chiến tích” của mình. Ngược lại, nếu phụ nữ có hành vi tương tự sẽ bị coi là “hư hỏng”, “buông thả”, “loại chẳng ra gì.” Vì vậy, dư luận sẽ thường có xu hướng công kích người phụ nữ hơn người đàn ông, đồng thời bỏ qua những người đàn ông là nạn nhân của vụ việc vì cho rằng “đàn ông là sinh vật ham muốn tình dục tự nhiên.” Dù định kiến giới như trên đặt người đàn ông ở vị thế tự do và có lợi hơn người phụ nữ, nhưng đều là những suy nghĩ méo mó/máy móc về nhu cầu và hành vi tình dục (vốn tùy vào tâm sinh lý của từng cá nhân, tuổi tác, giá trị, sở thích và cả bối cảnh). Chúng tạo ra sự gò bó cho cá nhân, từ đó sinh ra các suy nghĩ và hành vi độc hại trong QHTD.

(2) Nhờ vào chính tư tưởng dè dặt, ngại ngùng khi nói về tình dục trong xã hội Việt Nam, thủ phạm đằng sau những vụ tung clip này mới có thể dễ dàng thao túng, điều khiển, tống tiền nạn nhân, ép nạn nhân phải làm theo những gì hắn ta muốn - điều này lại càng dễ dàng thực hiện khi nạn nhân là phụ nữ. Xã hội và những hệ tư tưởng đầy định kiến đã trao cho thủ phạm quyền lực, tước đi quyền được bảo vệ của nạn nhân.

QHTD là một hành vi phổ biến và một nhu cầu chính đáng của con người - như ăn, như mặc. Chính những tư tưởng máy móc và yếu tố mất cân bằng quyền lực xã hội - cho rằng tình dục là chuyện cấm kị, phụ nữ QHTD là sai trái - mà nó trở thành một điều cấm kỵ, khiến nạn nhân thì không được nói ra, không được đồng cảm, mà thậm chí còn bị chửi bới, bêu rếu; trong khi thủ phạm “được trao” nhiều quyền lực hơn để tạo sức ép cho nạn nhân phải làm theo ý mình, mà vẫn không phải chịu trách nhiệm gì.”

Nữ diễn viên phải nhập viện vì cú shock tinh thần (Nguồn ảnh: Afamily)

Những tác động tâm lí lên người bị hại

Có rất nhiều bình luận cho rằng “đã quay thì khi bị lộ phải chịu”, và việc những video clip nóng này phát tán trên mạng xã hội có một phần trách nhiệm của nạn nhân. Thế nhưng, khi cộng đồng mạng để lại những bình luận ác ý, ít ai nghĩ đến việc sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình.

Thậm chí, hotgirl A.T chia sẻ rằng cô đã trải qua khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Những cuộc gọi dồn dập từ phía bạn bè, người thân, những chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng mạng đã khiến cô áp lực đến mức nghĩ đến việc tự sát. Tuy sau đó đã bỏ ý nghĩa này, mới đây, A.T đã phải nhập viện vì cú sốc quá lớn.

“Nạn nhân T. không phải là người duy nhất phải trải qua nỗi đau này. Nhiều người đã và đang là nạn nhân của việc phát tán hình ảnh nhạy cảm, từ những người nổi tiếng, có địa vị trong xã hội, cho tới cả những em học sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vào năm 2015, nữ sinh T. 15 tuổi ở Đồng Nai đã uống thuốc diệt cỏ tự sát vì bị bạn trai tung clip QHTD. Năm 2018, chỉ vì bị bạn bè tung video hôn nhau với một bạn nam, em L., học sinh của 1 trường cấp 3 tại Nghệ An, đã nhảy xuống ao tự vẫn để thoát khỏi những áp lực từ xã hội.

Nếu chưa đến mức tự vẫn, nạn nhân thường có xu hướng mắc các bệnh tâm lý nghiêm trọng khi phải trải qua những sự việc như thế này. Theo nghiên cứu của một trường đại học tại Canada về vấn đề trên, những nạn nhân tham gia nghiên cứu chia sẻ rằng họ đã trải qua hậu chấn tâm lý (PTSD), lo lắng, trầm cảm, mất kiểm soát, mất lòng tin vào người khác và cả bản thân. Nhiều người đã mất việc, mất cả sự nghiệp, cả những mối quan hệ xung quanh vì những vụ việc như thế này. Nhưng ai sẽ là người trả giá cho tất cả những mất mát ấy?”, VOGE chia sẻ.

Nạn nhân thường gặp phải các ám ảnh tâm lý, rơi vào trạng thái khủng hoảng

Làm thế nào để ngăn chặn những hành vi phát tán hình ảnh, clip trái pháp luật?

Mạng xã hội không xấu, chính cách và mục đích người dùng sử dụng nó mới khiến nó trở nên xấu xí. Đứng trước những vấn nạn thế này, mỗi người sử dụng mạng xã hội đều có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong việc loại bỏ nó bằng cách trợ giúp nạn nhân, lên án thủ phạm và hạn chế sự phát tán của những hình ảnh, clip này.

Có ai điều đơn giản và vô cùng quan trọng để có thể khắc phục vấn nạn này:

Trước hết, nói không với việc chia sẻ, phát tán clip. Với bất cứ bài viết nào với nội dung “xin link”, “share link”, “share clip nóng”, người dùng mạng xã hội có thể thẳng tay nhấn nút “Báo xấu” (Report) để ngăn chặn sự lan tỏa của chúng trên các diễn đàn mạng. Ngoài ra, các bạn cũng có thể bảo vệ nạn nhân bằng cách từ chối xem các clip, hình ảnh này dưới mọi hình thức. Sự tò mò, chạy theo đám đông, sợ thành “người tối cổ” trong thoáng chốc hay vài câu vui đùa tưởng vô hại có thể trở thành những nhát dao cứa vào tim, vào người, gây ra ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến cuộc sống và tâm lý của những người bị phát tán ảnh/ clip.

Thứ hai, thay vì chỉ trích nạn nhân, chúng ta có thể tập trung vào việc xâm phạm quyền riêng tư, chỉ trích thủ phạm và tạo sức ép, tiếng nói để các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra những người có liên quan.

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, chĩa lưỡi nào về phía ai là quyết định hoàn toàn ở những người sử dụng. Mỗi người dùng mạng đều là phát ngôn viên của chính mình, mỗi tiếng nói trên mạng, trong cộng đồng đều có sức nặng với xã hội này.

