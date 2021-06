Bà Phương Hằng chính thức lên tiếng về vụ kiện ‘nghìn tỷ’, sẵn sàng kiện ngược lại bà Lê Thị Giàu

Ngày 17/05 vừa qua, doanh nhân Lê Thị Giàu đã đâm đơn kiện bà CEO Nguyễn Phương Hằng vì tội vu khống, phỉ báng, xúc phạm danh dự. Theo bà Giàu, trong buổi livestream ngày 14/5, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những lời nói xúc phạm, không đúng sự thật về bà và sư thầy Bửu Chánh (chùa Phước Sơn) như: "ép bức sư Bửu Chánh - trụ trì chùa Phước Sơn trả lại tiền và xe cho bà Hằng", "thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý", "bà Giàu là "doanh nhân siêu lừa đảo", hung dữ, mua tượng phật và hoa không trả tiền". Ngoài ra, bà Giàu nói thêm rằng chính bà Hằng đã đặt điều, xúc phạm uy tín thương hiệu Mì lá bồ đề, dầu Nhị thiên đường do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu đểu, chứng nhận giả. Do đó, bà đã đề nghị Tòa án nhân dân vào cuộc, yêu cầu bà Phương Hằng công khai xin lỗi, gỡ video cũ và bồi thường tổn thất tinh thần cho bà.

Bà Lê Thị Giàu đã đâm đơn kiện bà Phương Hằng vì tội vu khống, xúc phạm danh dự

Tuy nhiên, trong buổi livestream mới nhất (ngày 02/06), bà Phương Hằng thẳng thừng tuyên bố bà sẵn sàng “kiện ngược lại Lê Thị Giàu”: “Tôi nói luôn, tôi sẽ kiện ngược lại bà Lê Thị Giàu và tôi sẽ đưa câu chuyện này về Tòa án nhân dân Bình Dương vì tôi ở Bình Dương chứ không phải ở Sài Gòn […] Tôi đã hiểu được và tôi đã cân đong đo đếm được cuộc chiến này và tôi không sợ vì tôi sống theo đúng lương tâm tôi và tôi không vi phạm pháp luật”, bà Hằng nhấn mạnh. Thậm chí, bà Hằng còn bóng gió về chuyện nữ doanh nhân Lê Thị Giàu từng vường nghi vấn lừa đảo và quả quyết “Có mười Lê Thị Giàu tôi cũng không sợ”.

Bà Phương Hằng quả quyết “Có mười Lê Thị Giàu tôi cũng không sợ”

Được biết, năm 2018, bà Giàu từng vướng phải lùm xùm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cơ sở hạ tầng tại KCN tự quản thuộc địa bàn xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai không đủ tiêu chuẩn xây dựng cụm nhà công nghiệp tự quản, nhưng doanh nhân Lê Thị Giàu lại nói được phép. Sau đó, nữ doanh nhân đã tiến hành phân lô bán nền cho doanh nghiệp. Kết quả nhiều doanh nghiệp đã bỏ số tiền mua và bị phá sản. Ngoài ra, bà Lê Thị Giàu cũng từng vướng phải nhiều lùm xùm tiền bạc khác.

Buổi livestream “Chịu và Đựng” của CEO Nguyễn Phương Hằng hiện đã đạt hơn 200.000 lượt xem trên nền tảng Youtube. Còn về phía bà Lê Thị Giàu, hiện tại nữ doanh nhân vẫn chưa có động thái gì về phát ngôn mới này của bà Phương Hằng.

Clip: Livestream 02/06 của CEO Nguyễn Phương Hằng