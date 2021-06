Những ngày gần đây, Phi Nhung liên tục bị công kích do những ồn ào liên quan đến tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn nữ ca sĩ đã giữ hết cát xê của con nuôi, khiến cậu bé đi hát nhiều năm nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều chật vật. Chia sẻ về điều này, Phi Nhung khẳng định cô không hề giữ cát xê của Cường như dân mạng đồn đoán, thậm chí, mức cát xê của con nuôi là bao nhiều cô cũng không hề hay biết, tất cả đều do quản lý của giọng ca nhí và công ty tính toán: "Cát-xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có luật khác nhau, tôi không thể nào nói được. Trước nay, chuyện thỏa thuận cát-xê của tôi hay Cường đều do công ty quản lý làm việc trực tiếp với bầu show, còn vấn đề thu chi đã có kế toán công ty tính toán".

Phi Nhung khẳng định chính cô cũng không biết mức cát xê của Hồ Văn Cường

Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra bằng chứng cho rằng nữ ca sĩ đã "lươn lẹo" về vấn đề này. Cụ thể, theo một cư dân mạng, trước đây, Phi Nhung từng trả lời phỏng vấn khẳng định cát xê của Hồ Văn Cường là 10 triệu đồng chứ không phải 50 triệu như nhiều người đồn đoán. Bên cạnh đó, trong bài phỏng vấn này, giọng ca "Bông điên điển" cũng khẳng định tiền của Cường là do cha mẹ giữ chứ không phải quản lý giữ như trong các bài phỏng vấn gần đây. "Những ai biết Phi Nhung đều hiểu tâm huyết của tôi. Thậm chí có người đồn tôi hét giá cát-xê cho Cường 50 triệu đồng tôi cũng kệ. Thực tế chỉ có 10 triệu thôi, đâu mà dữ vậy. Tôi sòng phẳng lắm, cái nào ra cái đó. Cường có cha mẹ thì nếu Cường làm ra được gì cha mẹ sẽ giữ giùm con", Phi Nhung chia sẻ.



Cộng đồng mạng tố Phi Nhung lươn lẹo khi khẳng định không biết cát xê của con

Ngay lập tức, bài đăng này đã khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Rất nhiều bình luận phía dưới đã thể hiện thái độ lên án kịch liệt vì cho rằng Phi Nhung đã không nói sự thật hết lần này đến lần khác. Thậm chí, có người còn bình luận ảnh của Phương Mỹ Chi và Quang Lê để cho thấy sự khác biệt, một bên thì tình cảm thắm thiết, một bên thì đấu tố nhau mệt nghỉ.

Cư dân mạng bức xúc thay Hồ Văn Cường

Một cư dân mạng bình luận ảnh của Phương Mỹ Chi và Quang Lê để so sánh

Hiện tại, Phi Nhung vẫn chưa có thêm bất cứ chia sẻ gì về những ghi vấn này.

