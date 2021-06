Bà Lê Thị Giàu sẽ nhận được bao nhiêu tiền bồi thường sau vụ kiện ‘nghìn tỷ’ với bà Phương Hằng?

Theo thông tin do bà Lê Thị Giàu đưa ra, trong buổi livestream ngày 14/5, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những lời nói xúc phạm, không đúng sự thật về bà Lê Thị Giàu và sư thầy Bửu Chánh (chùa Phước Sơn) như: "ép bức sư Bửu Chánh - trụ trì chùa Phước Sơn trả lại tiền và xe cho bà Hằng", "thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý", "bà Giàu là "doanh nhân siêu lừa đảo", hung dữ, mua tượng phật và hoa không trả tiền". Theo bà Giàu, đây là những lời nói bịa đặt, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của bà. Ngoài ra, bà Giàu còn chia sẻ rằng bà Hằng đã đặt điều, xúc phạm uy tín thương hiệu Mì lá bồ đề, dầu Nhị thiên đường do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu đểu, chứng nhận giả. Bà Lê Thị Giàu đã đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng, yêu cầu bà Hằng gỡ video, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại tinh thần lên tới 1.000 tỷ đồng.

Đơn khởi kiện của bà Lê Thị Giàu

Nhiều người cho rằng, số tiền 1.000 tỷ đồng là “không tưởng” và khó có thể giải quyết được dù doanh nhân Lê Thị Giàu có thể hiện cương quyết đến thế nào. Để trả lời câu hỏi này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, có một số chia sẻ pháp lý như sau:

“Thứ nhất, bà Giàu nếu có căn cứ xác định bà Hằng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì hoàn toàn có quyền khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Thứ hai, căn cứ Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín (bị đơn) phải bồi thường cho bên bị thiệt hại (nguyên đơn) các khoản sau đây:

(i) Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại khác do luật quy định.

Đối với các khoản này, nguyên đơn phải có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại, thực tế thiệt hại đến đâu sẽ được bồi thường đến đó. Ví dụ: Bình thường mỗi tháng nguyên đơn bán hàng thu được lợi nhuận 1.000 tỉ đồng; do bị đơn xúc phạm danh dự, nhân phẩm nên khách hàng không mua sản phẩm của nguyên đơn, lợi nhuận của nguyên đơn là 0 đồng. Như vậy, có thể coi nguyên đơn đã bị thiệt hại 1.000 tỉ đồng do bị đơn, do đó bị đơn phải bồi thường 1.000 tỉ đồng cho nguyên đơn (nếu có tài liệu để chứng minh điều này).

(ii) Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định nêu trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở (hiện nay là 14,9 triệu đồng) do Nhà nước quy định.

Do đó, trong trường hợp này mức bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa là 14,9 triệu đồng.”

Theo luật sư, nếu không hai bên không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa là 14,9 triệu đồng

Hiện vụ việc vẫn đang trong thời gian giải quyết. Cư dân mạng vẫn đang chờ đợi livestream 20h00 tối nay (ngày 02/06) của bà Phương Hằng để xem nữ CEO sẽ lên tiếng gì về câu chuyện này.