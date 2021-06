Báo Công an nhân dân lên tiếng về livestream Phương Hằng: 'Đừng ngộ nhận vượt giới hạn'

Thời gian gần đây, cái tên Nguyễn Phương Hằng đã trở thành chủ đề ồn ào trên khắp các diễn đàn mạng, các trang báo lớn, nhỏ với những buổi livestream đấu tố, vạch trần thói hư tật xấu và nhiều chuyện khó tha thứ của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng. Bà được một bộ phận cộng đồng mạng tung hô là đại diện công lý, là người hùng chống lại cái xấu.

Tuy nhiên, bà Phương Hằng dường như không đưa ra bất cứ bằng chứng xác thực nào cho những phát ngôn của mình. Ngược lại, để làm nóng cho các buổi lên sóng của mình, bà Phương Hằng chỉ sử dụng hình thức diễn thuyết, tài ăn nói và lập luận của bản thân cùng với một số tài liệu bà gọi là "căn cứ tố cáo tiêu cực" để nhắm vào một số văn, nghệ sĩ nổi tiếng. Các livestream của bà luôn chiếm sóng các diễn đàn mạng và nhận được đông đảo sự chú ý của cộng đồng. Thậm chí, cuối tháng 5 - 2021, livestream của bà Phương Hằng đã thu hút đến hơn nửa triệu người xem cùng lúc, lập kỷ lục người xem livestream trên mạng xã hội.

Bà Phương Hằng liên tục lên sóng các livestream đấu trí

Về vấn đề này, báo Công an Nhân dân đã có bài chia sẻ với tựa đề "Livestream tố tiêu cực - Đừng ngộ nhận vượt giới hạn" với nhiều quan điểm đáng chú ý sau:

"Thứ nhất, livestream là một tính năng phát huy nhiều lợi thế trong cuộc sống hiện đại, là minh chứng thể hiện tự do ngôn luận nhưng không có nghĩa livestream một cách tuỳ tiện. Livestream của bà Phương Hằng tố cáo việc tiêu cực của một số nghệ sĩ về nhân thân, đời tư, thậm chí tố cáo cả Chủ tịch UBND tỉnh. Với sự khéo léo hùng biện của mình cùng một số tài liệu đưa ra, bà Hằng cho rằng những cá nhân bà tố cáo là “có đủ bằng chứng thuyết phục”, do đó bà có quyền tố cáo những người này trên mạng xã hội, việc tố cáo đó là thể hiện quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, cần thấy những tài liệu mà bà Hằng đưa ra là tài liệu bà tự thu thập và tự bà khẳng định là “đủ bằng chứng”, trong khi để gọi là bằng chứng kết luận một cá nhân, tổ chức nào đó sai phạm phải là kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Không có chuyện tự mình tố cáo rồi tự mình suy diễn nói rằng đó là đúng, là được quyền. Chính vì sự tự ý tố cáo kiểu như vậy nên hồi tháng 4/2021, bà Hằng đã bị Sở Thông tin - Truyền thông TP.Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng liên quan đến việc đưa thông tin làm tổn hại uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Như nội dung tại livestream ngày 25/5, người xem có cảm tưởng bà Hằng “có đủ bằng chứng” tố cáo những cá nhân sai phạm. Ngay sau đó, Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã làm việc với đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng về những phát ngôn được phát trực tiếp trên tài khoản Facebook và kênh YouTube, xác định video có nội dung không chuẩn mực, phản cảm, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và cá nhân khác. Bà Nguyễn Phương Hằng cam kết sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn khi sử dụng những từ ngữ làm ảnh hưởng đến người khác.

Rõ ràng, việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội là một dịch vụ bình thường, mọi người dùng đều có thể sử dụng để trao đổi, tương tác. Tuy nhiên, trong quá trình livestream, người dùng không được phát ngôn hoặc có những từ ngữ phản cảm, xúc phạm danh dự người khác, cũng không thể quy kết người này, người kia theo kiểu “quan toà” bởi với tài liệu, bằng chứng thu thập được chưa phải là căn cứ kết luận người khác. Ngay cả khi tài liệu được xác thực thì việc sử dụng nó như thế nào, ở mức độ nào, tố cáo bằng hình thức nào cũng đều có quy định và có giới hạn chứ không phải cứ có tài liệu là tung hô, thích nguyền rủa, chửi bới, miệt thị thế nào cũng được.

Thứ hai, người đọc thường có tâm lý tò mò về việc khuất tất, tiêu cực của người khác, đối với quan chức hay người nổi tiếng thì mức độ quan tâm, tò mò lại càng cao. Đồng thời, thường dễ tin, dễ nghe khi xem hay nghe ai đó nói, đưa ra lý lẽ tưởng như thuyết phục. Chẳng hạn, về livestream của bà Phương Hằng hôm 25/5, với hơn nửa triệu lượt người xem cùng lúc và rất nhiều người sau đó đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình, tỏ ra tin, bị cuốn hút bởi khả năng ăn nói, hùng biện của bà Hằng. Điều này tác động vào tâm lý, ý thức, từ đó tin rằng nội dung tố cáo trên video là đúng, tin rằng các sai phạm, nhân thân, góc khuất… của những nhân vật, nghệ sĩ bị tố cáo trong video cũng là đúng. Điều này gây hậu quả rất khó lường bởi một livestream tức thời có thể “đánh sập” hình ảnh, sự nghiệp của cá nhân khác.

Thứ ba, với cá nhân người thực hiện các livestream như bà Phương Hằng, hơn ai hết cần nắm rõ các quy định luật pháp, các việc cần làm và không nên làm. Không phải vì những livestream gây sốt trên mạng xã hội khiến bản thân nổi tiếng, từ đó cho rằng mình có sức mạnh hơn người, có thể dùng livestream để tấn công bất kỳ ai, bất kỳ người nào mình không ưa. Cái đó rất nguy hiểm bởi khi mình được cộng đồng mạng đẩy “lên mây” thường bị ảo tưởng sức mạnh, không biết vị trí thực của mình và vượt qua lằn ranh pháp luật."

Báo công an nhân dân đã có nhiều chưa sẻ đáng chú ý về những livestream của bà Phương Hằng

Ngoài ra, trước làn sóng livestream có nội dung tiêu cực trên mạng xã hội, Bộ Thông tin - Truyền thông đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý các vi phạm. Theo công văn gần đây của Bộ, gần đây đang rầm rộ hiện tượng một số người lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như livestream, chia sẻ hình ảnh, video clip, trao đổi theo nhóm (group chat)... để đăng tải nội dung vi phạm pháp luật.

"Trong đó chủ yếu là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép… gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Trước thực trạng này, Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông, Công an tỉnh, thành phố tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội, chủ động xử lý nghiêm người vi phạm trên địa bàn. Đối với những trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của người vi phạm thì các địa phương phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp.

Quyền nhân thân được quy định rõ trong Bộ luật Dân sự, mọi hành vi vi phạm, tuỳ mức độ đều có các chế tài tương ứng. Đừng huyễn hoặc tự cho mình quyền tự do ngôn luận để xâm phạm, miệt thị người khác trước đông đảo cộng đồng mạng bởi làm việc gì cũng phải theo đúng chuẩn mực, tuân thủ pháp luật. Đồng thời, đừng coi nhẹ yếu tố đạo đức bởi phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác, phải tự hỏi rằng giả sử mình bị người khác tố cáo như vậy trên mạng xã hội thì sẽ như thế nào, hậu quả ra sao? Những tài liệu, bằng chứng đưa ra đã đủ để coi chứng lý chưa và có phải cứ có bằng chứng, tài liệu thì lên mạng nói gì cũng được, miệt thị gì cũng được không? Với người có học thức, người có vị trí, người có ảnh hưởng lớn trong xã hội càng phải nhận thức rõ điều đó", báo Công an Nhân dân chia sẻ.

Hiện tại, bài viết của Báo Công an Nhân dân vẫn đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

