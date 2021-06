CẬP NHẬT Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam vòng loại World Cup 2022 mới nhất

Sau khi toàn thắng trước đội tuyển Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã vững vàng trên ngôi đầu bảng G.

Trong những ngày tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Malaysia (11/6) và UAE (15/6) trong 2 lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Các trận đấu đều sẽ diễn ra lúc 23h45 giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam:

Ngày 7/6: ĐT Việt Nam 4-0 Indonesia

23h45 ngày 11/6: ĐT Việt Nam vs Malaysia

23h45 ngày 15/6: ĐT Việt Nam vs UAE

Cả 3 trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6HD. Ngoài ra, các kênh VTV sẽ được truyền dẫn nguyên vẹn trên các hạ tầng truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh như VTVCab, K+, SCTV... Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng có thể theo dõi các trận đấu trên các ứng dụng OTT gồm VTVGo, Next Sport, On Sport; và các kênh Youtube chính thức của VFF và Next Media.

