Học trò của Mỹ Tâm tâm sự từng ở hoàn cảnh của Hồ Văn Cường, khẳng định quản lý giữ tiền là 'có tội'

Mối quan hệ lùm xùm giữa hai mẹ con Phi Nhung - Hồ Văn Cường vẫn đang là vấn đề ồn ào nhất trên các diễn đàn mạng những ngày gần đây. Những động thái của người trong cuộc không chỉ khiến netizen liên tục đặt ra các nghi vấn và tranh cãi dữ dội mà chính những người trong nghề cũng chia phe khẩu chiến dữ dội.

Phi Nhung và Hồ Văn Cường là hai cái tên ồn ào nhất trên các mặt báo những ngày gần đây

Mới đây, giọng ca Nguyễn Cao Bảo Uyên - học trò của Mỹ Tâm tại The Voice 2015 đã có chia sẻ đáng chú ý về vụ việc lùm xùm này. Cụ thể, giọng ca này đã viết: "Sau vụ HVC, PN mọi người bảo em ý bị bóc lột sức lao động trẻ em, quản lý giữ tiền thằng bé đến 6 năm trời không minh bạch là có tội rồi, mà còn cố bẻ hướng dư luận để thằng bé là người dù không sai nhưng vẫn phải đứng ra xin lỗi, để dư luận chỉa hướng lên đầu thằng bé".

Mặc dù Nguyễn Cao Bảo Uyên không viết rõ họ tên nhưng khán giả đều biết rõ mười mươi cô nàng đang nói về Hồ Văn Cường và lùm xùm với mẹ nuôi Phi Nhung.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không quên "đá xoáy" quản lý cũ khi cho rằng mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của Hồ Văn Cường. Nguyễn Cao Bảo Uyên cho biết, người quản lý cũ đã cướp kênh Youtube với các sản phẩm âm nhạc tâm huyết cho chính cô tạo ra để lấy tiền đi du lịch, mua sắm. Cuối cùng, nữ ca sĩ thẳng thừng tuyên bố người quản lý cũ của mình đã "ăn cháo đá bát".

Nguyễn Cao Bảo Uyên chia sẻ cô từng ở trong hoàn cảnh của Hồ Văn Cường

Trước đó, Nguyễn Cao Bảo Uyên cũng nhiều lần đăng đàn bóc tố quản lý cũ vì những mâu thuẫn giữa hai người. Vào giữa tháng 4 năm nay, giọng ca The Voice từng đăng tải toàn bộ mâu thuẫn giữa cô với quản lý cũ lên trang cá nhân và chia sẻ về những tin đồn không hay mình tự dưng gặp phải. Cụ thể, cô cho hay, người quản lý này đã đặt nhầm vé bay và làm ảnh hưởng đến lịch diễn của cô tại thành phố Vinh, tuy nhiên, thay vì cùng nhau giải quyết thì người quản lý này lại quát nạt cô, làm ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ từng bóc tố quản lý của mình trước đó

Nguyễn Cao Bảo Uyên từng là học trò của diva Mỹ Tâm trong cuộc thi The Voice năm 2015. Cô là giọng ca được đánh giá cao và đã lọt đến những vòng cuối của chương trình. Sau đó, nữ ca sĩ đã ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như Soái Ca Super Hero, It's You, Tết Xa, Nếu Anh Yêu Em Thì Chứng Minh Đi, Tại Vì Anh,... và dành được một số thành công nhất định.

Clip Soái Ca Super Hero | Official Video | Bảo Uyên