Nghi vấn Hoài Linh đến miền Trung ngay giữa đợt dịch nhưng không phải để cứu trợ

Cách đây không lâu, Hoài Linh đã trả lời thẳng thắn với báo chí và người hâm mộ về 14 tỷ tiền từ thiện anh kêu gọi được cho miền Trung. Theo nam danh hài, không có chuyện anh biển thủ tiền của các mạnh thường quân mà lí do giải ngân chậm là vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Nam danh hài cũng tiết lộ đã làm việc với các địa phương để đảm bảo tiền đến được đúng tay người cần.

Tuy nhiên, có vẻ như lí do “tình hình dịch bệnh căng thẳng” của nam danh hài vẫn không đủ sức thuyết phục, vẫn liên tục có những bài đăng công kích, chất vấn NS Hoài Linh trên mạng xã hội. Thậm chí, dàn sao trong showbiz cũng “chia phe” để khẩu chiến sôi nổi.

Hoài Linh chia sẻ rằng vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên chậm trễ trong việc giải ngân

Và “nhanh như chớp”, nhiều thánh soi đã phát hiện ra điểm bất hợp lý trong lời giải thích của nam danh hài. Cụ thể, Hoài Linh lấy lí do chậm giải ngân là do dịch bệnh nhưng có người đã tinh ý phát hiện ra ngay giữa đợt dịch tháng 3 năm nay, Hoài Linh đã có mặt tại miền Trung. Trên trang Facebook 1 người bạn của NS Hoài Linh đã đăng 1 loạt ảnh check in tại Hà Tĩnh vào ngày 09/03/2021 và vô tình để lộ hình ảnh của nam danh hài. Trong bức ảnh người bạn này chụp, Hoài Linh diện áo dài chỉn chu, có vẻ như đang tham dự một buổi lễ.

Hoài Linh đến miền Trung vào tháng 03/2021

Sau khi bức ảnh này bị phát hiện, cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng. Rất nhiều người đã chỉ trích NS Hoài Linh vì cho rằng nam nghệ sĩ đã vòng vo, không trung thực khi có thể đến miền Trung tham dự buổi lễ nhưng lại không thể giải ngân tiền từ thiện và thực hiện công tác cứu trợ. Đặc biệt là khi nam danh hài đã từng thông báo sẽ dành tiền từ thiện giúp bà con khắc phục hậu quả sau đợt lũ, thế nhưng, dù là trong cơn lũ hay sau cơn lũ (03/2021) thì phía Hoài Linh và ê-kíp vẫn không có động thái gì.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nam danh hài bị tố không trung thực về lí do không thể đến miền Trung cứu trợ. Trước đó, NS Hoài Linh cũng từng gây tranh cãi vì tham gia chuyến từ thiện của nhãn hàng vào tháng 02/2021.

Hoài Linh tham gia từ thiện cùng nhãn hàng vào tháng 02/2021

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chứng xác thực gì về bức ảnh này. Người hâm mộ NS Hoài Linh vẫn đang chờ đợi nam danh hài sẽ có một lời giải thích rõ ràng về những lùm xùm trong thời gian vừa qua.

Còn về số tiền 14 tỷ từ thiện, ê-kíp của NS Hoài Linh đã bắt đầu giải ngân cho bà con miền Trung. Tính đến ngày 02/06, đã có gần 8 tỷ trong quỹ cứu trợ được gửi cho bà con các vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đồng thời, NS Hoài Linh cũng hứa hẹn sẽ đến miền Trung trong thời gian sớm nhất có thể để trực tiếp nói lời xin lỗi bà con vì sự chậm trễ này.

Clip Hoài Linh trần tình về 14 tỷ đồng tiền từ thiện