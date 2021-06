Nghi vấn mẹ Hồ Văn Cường mặc chiếc áo cầu cứu, Phi Nhung nói gì?

Ồn ào nhất trên mặt báo thời gian gần đây có lẽ là những bài viết về mối quan hệ mẹ - con giữa ca sĩ Phi Nhung và Quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 Hồ Văn Cường. Dù chính chủ đã nhiều lần lên tiếng đính chính, còn quay cả clip xin lỗi và giải thích với khán giả, dư luận có vẻ vẫn chưa thể ngồi yên.

Chuyện lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung đang là vấn đề ồn ào nhất trên mạng xã hội hiện nay

Thậm chí, trong clip xin lỗi của Hồ Văn Cường và bố mẹ ruột, nhiều người còn cho rằng mẹ Hồ Văn Cường đã “cầu cứu” khán giả khi mặc chiếc áo “I want away” (Tôi muốn thoát ra). Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thương xót cho gia đình cậu bé, còn vào cả bài đăng của Phi Nhung để liên tục spam chi tiết này. Trước những bình luận ồn ào này, Phi Nhung lại tỏ ra khá bình thản. Nữ ca sĩ phản hồi:"Thay mặt gia đình bé cảm ơn bạn đã quan tâm. Chúc gia đình bạn bình an nha"

Phản ứng của Phi Nhung khi cư dân mạng spam chiếc áo với "tín hiệu" đặc biệt

Có thể thấy, dù đang dính phải liên hoàn scandal, nữ ca sĩ vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và chỉ mong cầu bình an cho gia đình.

Ngoài ra, chi tiết “cầu cứu” mà người hâm mộ đang “khủng bố” Phi Nhung có vẻ chỉ là một hiểu nhầm. Thực chất, dòng chữ trên áo của mẹ Hồ Văn Cường mà cộng đồng mạng đọc là “I want away” lại là “I want candy” (Tôi muốn ăn kẹo). Do đó, không có “tín hiệu cầu cứu” nào ở đây cả.

Có vẻ như, chi tiết cầu cứu này chỉ là một hiểu nhầm

Trước đó, Phi Nhung cũng nhiều lần cho biết cô có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên chuyện trò cùng mẹ Hồ Văn Cường. Thậm chí, theo nữ ca sĩ, mẹ của giọng ca nhí không hề có ý định chuyển ra khỏi nhà Phi Nhung, trái lại, cô còn thấy rất vui khi sống trong căn nhà ấm cúng cùng Phi Nhung và các con nuôi.

GĐ Hồ Văn Cường mong cơ quan chức năng vào cuộc việc lộ bí mật cá nhân liên quan đến Nguyễn Ngọc Lệ