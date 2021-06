Tang lễ Hoa hậu Thu Thủy: Không gian lặng lẽ, chồng con xót xa, thất thần trước di ảnh

Ngày 05/06/2021, người hâm mộ Việt Nam đã vô cùng đau xót và tiếc thương khi nghe tin Hoa hậu Vietj Nam 1994 – Nguyễn Thu Thủy đã từ trần vì đột quỵ. Theo thông báo của gia đình, hôm nay (ngày 08/06), tang lễ Hoa hậu Thu Thủy đã diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc Gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, gia đình Hoa hậu tổ chức tang lễ đơn giản, khách đến viếng đều phải đeo khẩu trang, đảm bảo quy tắc phòng chống dịch để đảm bảo an toàn. Hoa hậu sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại quê nhà Nam Định.

Lễ tang của Hoa hậu Thu Thủy được tổ chức đơn giản, đảm bảo các quy tắc phòng dịch

Di ảnh của nàng hậu khiến người hâm mộ vô cùng xót xa

Người thân của cô ngồi lặng lẽ tại địa điểm tang lễ

Con trai lớn của cô đau đớn trong tang lễ mẹ

Hai người con của Hoa hậu thất thần trước linh cữu mẹ Đáng chú ý, hai người chồng cũ của Hoa hậu Thu Thủy cũng xuất hiện tại lễ tang để tạm biệt người đẹp lần cuối. Cả hai người đều không giống được nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của cố hoa hậu. Người thất thần, người đau buồn đến bật khóc.

Chồng cũ của cố Hoa hậu đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cô

Chồng cũ và các con đứng lặng lẽ trong tang lễ cố Hoa hậu

Người chồng thứ hai - Peter đau lòng đến bật khóc

Theo thông tin gia đình đưa ra, Hoa hậu sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại quê nhà Nam Định.