VIDEO highlights trận đấu Việt Nam – Indo: Thắng đậm 4-0, Việt Nam vững vàng ngôi đầu bảng

Việt Nam và Indonesia bước vào trận đấu này với một khí thế đầy máu lửa. Với Indo, đây là trận đấu quyết định đến cơ hội đi tiếp, còn với Việt Nam, đây là trận đấu quan trọng duy trì ngôi đầu bảng và có bước chạy đà quan trọng trước trận đấu với Malaysia.

Bên cạnh việc Hùng Dũng không thể tham gia thi đấu do chấn thương, ĐT Việt Nam cũng mất thủ thành trụ cột là Đặng Văn Lâm do dịch Covid-19. Ngoài ra, trong đội hình ra sân cũng không có tên Đình Trọng và Trọng Hoàng do cả hai đang bị treo giò.

Đội hình xuất phát của hai đội:

ĐT Việt Nam: Tấn Trường, Tấn Tài, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.

ĐT Indonesia: Nadeo Winata - Asnawi, Rizky Ridho, Arif Satria, Pratama Arhan - Kadek Agung, Syahrian Abimanyu, Evan Dimas - Egy Maulana, Kushedya Yudo, Witan Sulaeman.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam

HIỆP 1

Ngay từ những phút đầu tiên, các chàng tài áo đỏ đã chủ động kiểm soát bóng và tạo ra áp lực lớn lên khung thành của đội bạn. Phút thứ 6, từ quả phạt góc bên phía cánh phải, Quang Hải bất ngờ treo bóng ra ngoài vòng cấm để Tuấn Anh bắt vô lê, cú sút có lực căng và thủ môn Argawinata phải vất vả cản phá. Indonesia cũng thể hiện họ không đến Dubai để dạo chơi, những tình huống phản công của họ cũng gây ra không ít khó chịu lên hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Những phút tiếp theo, các cầu thủ Việt Nam tập trung khai thác bên phía cánh phải nơi mà cặp đôi Quang Hải và Văn Thanh liên tục khuấy đảo. Điều này đã buộc các cầu thủ Indonesia phải chơi lối đá “rắn”, quyết liệt quen thuộc. Kết quả là, nhiều thẻ vàng đã liên tục được rút ra từ những pha phạm lỗi nghiêm trọng của các cầu thủ áo trắng.

Phút 14, trung vệ Satriya đã phải nhận 1 thẻ vàng sau khi liên tiếp phạm lỗi với Văn Toàn và Quang Hải. Phút 18, trọng tài lại rút ra thêm 1 chiếc thẻ vàng nữa dành cho Irianto khi anh này có một pha vào bóng ác ý với Tiến Linh.

Phút 20, Quang Hải phải nhận thẻ vàng sau khi anh buộc phải phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 15 đội bạn trong một tình huống chống phản công. Sau pha bóng này, các cầu thủ Indonesia mất bình tĩnh và họ liên tục phạm lỗi với “những chiến binh sao vàng” khiến cho trận đấu vô cùng căng thẳng.

Phút 26, Phan Văn Đức đi bóng mạnh mẽ và có cơ hội đối mặt thủ môn Argawinata, nhưng góc sút quá hẹp và chúng ta chỉ được hưởng một quả phạt góc. Sau tình huống này, hai đội tạm rời sân trong thời gian mini break.

Phút 35 chúng ta có một sự thay đổi người hi hữu, Lương Xuân Trường được tung vào sân thay Tuấn Anh bị dính chấn thương. Sau tình huống này, các cầu thủ áo đỏ vẫn duy trì sức ép lên đội bạn nhưng vẫn không thể có bàn thắng và đành chấp nhận kết quả 0-0 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Tuấn Anh chơi rất tốt nhưng phải rời sân vì chấn thương

HIỆP 2

Bước vào hiệp 2, các chàng trai áo đỏ vẫn là những người áp đảo thế trận. Ngay phút đầu tiên Xuân Trường đã có một cú sút đập trúng xà ngang khung thành đội bạn.

Phút 51, điều gì đến cũng phải đến, từ pha chọc khe bổng của Hồng Duy, Tiến Linh thoát xuống và dứt điểm, cú sút đầu tiên đập trúng người hậu vệ… nhưng cú sút thứ 2 Tiến Linh đã không mắc một sai lầm nào, bóng đập cột dọc bay vào lưới và 1- 0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Tiến Linh là cầu thủ ghi bàn thắng mở tỉ số

Sau bàn thắng, chúng ta càng chơi càng hứng khởi, phút 61 BÀN THẮNG lại đến với chúng ta, Quang Hải là người lập công với cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, găm thẳng vào góc xa khung thành của Indonesia, tỷ số là 2-0 cho Việt Nam.

Quang Hải ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam

Không phải chờ đợi lâu, phút 66 từ một pha phạt góc, Lương Xuân Trường tạt bóng, Tiến Linh đánh đầu đưa bóng vào trong vòng 5m50, Công Phượng như từ dưới đất chui lên đệm bóng GHI BÀN thắng thứ 3 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Phút 70, Indonesia bất ngờ có cơ hội, Vikri - cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị có cú sút đập xà ngang khung thành của thủ môn Tấn Trường.

Nhưng đó cũng là nhừng gì đáng chú ý nhất mà các cầu thủ áo trắng làm được. Phút 73, Văn Thanh thoát xuống bên phía cánh phải sau đường chuyền của đồng đội, anh quặt bóng và cứa lòng đẹp mắt ấn định tỷ số 4-0.

Với 3 điểm có được, đội tuyển Việt Nam xây chắc vị trí dẫn đầu, chúng ta chỉ cần thêm 4 điểm trong 2 trận đấu cuối cùng là chắc chắn chúng ta sẽ có được ngôi đầu bảng và hiên ngang bước tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á, còn Indo với trận thua bạc nhược này họ đã nắm chắc vị trí cuối bảng và đánh mất cơ hội đi tiếp.

VIDEO Highlights trận đấu Việt Nam - Indonesia

HIGHLIGHTS | VIỆT NAM - INDONESIA | MÀN "THỊ UY SỨC MẠNH" CỦA NHỮNG CHIẾN BINH SAO VÀNG| NEXT SPORTS

Trực tiếp | Việt Nam - Indonesia | Vòng loại World Cup 2022 | NEXT SPORTS